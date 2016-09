Nach dem Studium nur nicht abstürzen Woher kommt Geld, wenn das Bafög nicht mehr fließt? Wie findet sich am schnellsten der erste Job? Die wichtigsten Fragen und Antworten für Absolventen.

Die ersten Monate nach dem Studienabschluss sind ein Balanceakt. Stress zwischen Hartz-IV-Antrag, Bewerbung und erstem Job. © illustration:123rf.com

Die letzten Prüfungen sind geschafft. Die Abschlussarbeit liegt beim Professor zur Korrektur. Ausstrecken, durchatmen, Seele baumeln lassen. Schön wär‘s. Wer jetzt mit dem Studium fertig wird, nimmt sich in den seltensten Fällen lange Zeit zum Verschnaufen. Viele Fast-Ex-Studenten wuseln schon wieder weiter – um sich neu zu orientieren, Pläne zu schmieden und einen Job zu finden. Die besten Tipps, was dabei zu beachten ist, wo es Hilfe gibt und was sonst noch alles wichtig ist, gibt es hier.

Müssen sich die Absolventen jetzt arbeitslos melden?

Ja, und das sogar recht flott. Spätestens einen Tag nach Studienende muss eine persönliche Arbeitslosmeldung bei der zuständigen Agentur für Arbeit erfolgen. Die Agentur empfiehlt Studenten darüber hinaus, sich ungefähr sechs bis drei Monate vor Studienende zusätzlich arbeitssuchend zu melden. Das hätte den Vorteil, dass eventuell schon Jobangebote eintrudeln und so ein nahtloser Einstieg in den Beruf möglich ist. Spätestens in den ersten Tagen nach Beginn der Arbeitslosigkeit würde ansonsten das erste Beratergespräch in der Agentur stattfinden.

Wie lange gibt es noch Bafög, und wann beginnt die Rückzahlung?

Wer die Regelstudienzeit überschritten hat, bekommt regulär kein Bafög mehr. Für alle anderen ist spätestens zwei Monate nach dem Monat des letzten Prüfungstermins Schluss. Das kann auch die Verteidigung der Abschlussarbeit sein. Frühestens fünf Jahre nach Ende der finanziellen Unterstützung beginnt die Rückzahlung. Die muss nach 20 Jahren komplett sein. Die monatliche Rate liegt bei verträglichen 105 Euro. Höchstens 10 000 Euro des Darlehens müssen zurückgezahlt werden.

Woher kommt jetzt Geld, wenn noch kein Job gefunden ist?

Da die wenigsten Studenten bereits in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, haben sie in der Regel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und auch Hartz IV gibt es nicht in jedem Fall. Wer unter 25 Jahre alt ist und noch bei den Eltern lebt, für den sind diese auch unterhaltspflichtig. Alle anderen können einen Antrag auf Hartz IV stellen. Der festgelegte monatliche Betrag für einen erwerbsfähigen Erwachsenen liegt monatlich bei 404 Euro. Hinzu kommen knapp 342 Euro für die Miete. Heizkosten werden noch einmal gesondert betrachtet.

Wer hilft jetzt beim Übergang ins Berufsleben?

An den meisten Hochschulen gibt es spezielle Berater für die Zeit nach dem Studium. An der TU Dresden existiert beispielsweise ein Career Service. Der bietet nicht nur Hilfe in Sachen Karriereplanung an, sondern ebenfalls verschiedene Kurse rund ums Thema Bewerbung. Auch die HTW hat ein Angebot rund um die Karriereplanung. Mitarbeiterin Tanja Sonntag unterstützt Absolventen bis zum Einstieg in den ersten Job. Die Empfehlung der Experten: Mindestens ein halbes Jahr vor Studienabschluss ist es ratsam, sich mit der Zeit danach zu beschäftigen und erste mögliche Firmen für eine Bewerbung anzuschreiben. Wenn das Zeugnis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegt, ist das unproblematisch. Viele Arbeitgeber akzeptieren auch, wenn es nachgereicht wird.

Wer findet schneller eine Stelle – Bachelor oder Master?

Beide Abschlüsse haben sich auf dem Arbeitsmarkt etabliert. Der Bachelor reicht oft aus. Lediglich in den Naturwissenschaften oder in den Geisteswissenschaften ist ein Master notwendig, wenn der Weg in Richtung Lehramt oder in den höheren öffentlichen Dienst führen soll. Außerdem interessant: Bei Bachelorabschlüssen in Sozialpädagogik, BWL, Informatik oder in einigen Ingenieurwissenschaften ist es für viele Arbeitgeber heute nicht mehr wichtig, ob an einer Fachhochschule oder einer Universität studiert wurde.

Wie lange dauert die Jobsuche im Durchschnitt?

Das hängt sehr stark vom Studienfach und vom Abschluss ab. Bereits einen Monat nach Studienende sind laut Sächsischer Absolventenbefragung 43 Prozent der Absolventen mit Master oder Diplom in einem Angestelltenverhältnis. Nach einem Jahr liegt dieser Wert bereits bei 68 Prozent. Bei Bachelor-Abschlüssen sind es nach einem Jahr zwar nur zwölf Prozent. 79 Prozent befinden sich da jedoch in einem weiterführenden Studium. Händeringend gesucht werden momentan unter anderem Ärzte, Informatiker und technische Ingenieure. Viele Bewerber, aber zu wenige offene Stellen gibt es hingegen in der Verwaltung, in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften oder sozialen Berufen. Dass Ingenieure schneller Arbeit finden, kann laut der Dresdner Agentur für Arbeit aber nur bedingt gesagt werden. Zumindest ist die Arbeitslosenquote bei ihnen sehr gering, die der Geisteswissenschaftler deutlich höher.

Welches Gehalt kann ein Absolvent im Bewerbungsgespräch verlangen?

Auch das hängt sehr stark vom Studienabschluss ab, der Abschlussnote und natürlich dem eigenen Auftreten. Nicht zuletzt spielt auch die Region, in der man sich bewirbt, eine Rolle. Sachsen steht im Gehaltsgefüge an drittletzter Stelle im Bundesvergleich. Daraus folgt, dass sich eine Bewerbung über Sachsen hinaus finanziell häufig auszahlt. Das bundesdurchschnittliche Einstiegsgehalt eines Akademikers lag 2014 bei 3 830 Euro brutto im Monat. Deutliche Abweichungen nach oben gelten für Mediziner (mehr als 5 000 Euro), Ingenieure im Fahrzeugbau (4 370 Euro), Chemieingenieure (4 180 Euro), Betriebswirtschaftler und Informatiker (etwa 4 000 Euro). Deutlich darunter liegen zum Beispiel Sozialarbeiter mit 2 910 Euro. Schränkt man sich auf die regionale Jobsuche in und um Dresden ein, sind Gehälter im Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Bereich zwischen 2 500 und 3 000 Euro keine Seltenheit.

