Molekülen in Zellen zuschauen Forscher um den Nobelpreisträger Stefan Hell bauen ein Mikroskop mit beispielloser Auflösung.

Göttingen. Mit einem neuen Verfahren können Forscher künftig die Wege dicht benachbarter Moleküle in lebenden Zellen verfolgen. Eine Gruppe um den Nobelpreisträger Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen stellt das Minflux genannte Mikroskop im Fachjournal Science vor. Es erreicht eine Auflösung von einem Nanometer (millionstel Millimeter) und übertrifft damit die bisher besten Lichtmikroskope um das 20-Fache. „Das könnte unser Wissen über die molekularen Abläufe in lebenden Zellen revolutionieren“, sagt Hell.

Bevor der Forscher vor einigen Jahren das STED-Mikroskop entwickelte, wofür er 2014 den Chemie-Nobelpreis erhielt, war die Auflösung herkömmlicher Lichtmikroskope auf 200 Nanometer begrenzt. Hell erreichte mit seinem neuen Verfahren damals rund 20 Nanometer, unter anderem, indem er fluoreszierende Farbstoffe verwendete. Der Untersuchungsgegenstand selbst sendet also Licht aus, nachdem er durch Laserstrahlen angeregt wurde. Zwar haben Elektronenmikroskope eine höhere Auflösung, doch weil sie ein Vakuum benötigen, können mit ihnen in der Regel keine lebenden Zellen untersucht werden. Nun haben Hell und Kollegen das STED-Mikroskop weiterentwickelt, indem sie dessen Funktionsprinzip mit dem eines anderen Fluoreszenzmikroskops zusammenbrachten. Mit Minflux ist es nun möglich, auch ein bestimmtes Molekül anzusteuern und in einer Zelle zu verfolgen. Hell zufolge hat Minflux eine 100-fach bessere zeitliche Auflösung als aktuelle Verfahren.

Für Hell ist nun die „ultimative Grenze dessen, was in der Fluoreszenzmikroskopie möglich ist“, erreicht. Künftig sollen sich auch extrem schnelle Vorgänge, etwa die Faltung von Proteinen, mit dem Mikroskop aufnehmen lassen. (dpa)

