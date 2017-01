Mit Fraunhofer gegen Kriminelle Die Hochschule in Görlitz wird Standort eines „Lernlabors Cybersicherheit“.

Eine zunehmende Zahl an Cyberangriffen auf Behörden und Unternehmen ruft die Bundespolitik auf den Plan. Deshalb errichtet der Bund jetzt deutschlandweit zwölf „Lernlabore Cybersicherheit“, an denen jeweils die Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt ist.

Einer der zwölf Standorte wird Görlitz. Für das Projekt kooperiert die Hochschule Zittau/Görlitz mit dem Fraunhofer-Institutsteil Angewandte Systemtechnik in Ilmenau. Am Mittwoch wurde das Lernlabor in Görlitz offiziell eröffnet.

Inhaltlich geht es grob gesagt darum, Schulungen für Vertreter aus der Wirtschaft zum Thema Sicherheit im Internet zu entwickeln und durchzuführen. Allerdings nicht einfach Sicherheit vor Trickbetrügern oder dergleichen, sondern vor Angriffen und Sabotageakten auf hochkomplexe Anlagen und kritische Infrastrukturen, etwa Energieversorger, Wasserwerke, Abwasserleitungen oder Gasnetze. Die IT-Steuerung, die Vernetzung, aber auch die zunehmende Automatisierung machen diese hochkomplexen Anlagen anfällig für Angriffe und Sabotageakte von Internet-Kriminellen. Die dreitägigen Schulungen sollen so entwickelt werden, dass sie exakt dem Bedarf entsprechen und nicht an der Realität vorbeigehen.

Jedes Labor wird vom Bund mit jährlich rund einer Million Euro unterstützt. Bisher sind die Mittel für zwei Jahre bewilligt, bis Ende 2018. Zwei Millionen Euro fließen also ganz sicher nach Görlitz und Ilmenau. „Und es gibt einen großen politischen Willen, es auch danach weiterzuführen“, sagt der Görlitzer Informatik-Professor Jörg Lässig. Er hat für das Lernlabor bereits drei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, ein vierter kommt demnächst hinzu. „Dieses Projekt trägt ganz maßgeblich zur Entwicklung des IT-Standortes Görlitz bei“, sagt Lässig.

