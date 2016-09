Frauen in der Wissenschaft Mehr Frauen ins Rektorat Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) weiß, was Frauen-Karrieren ausbremst. Einiges könnte sich ändern.

Eva-Maria Stange (SPD) hat selbst als Lehrerin in Schulen gearbeitet. Damit Frauen Chancen in der Wissenschaft haben, muss sich auch da etwas ändern. © Ronald Bonß

Frau Stange, wann haben Sie denn zum letzten Mal eine Professorin getroffen?

Das kommt jetzt schon häufiger vor. Ganz konkret war das vor einigen Tagen im Wissenschaftsrat. In der wissenschaftlichen Kommission sitzt als einziges sächsisches Mitglied Prof. Dr. Annette Beck-Sickinger von der Universität Leipzig.

Das heißt, es gab Zeiten, da hätten sie länger überlegen müssen?

Die Schnecke bewegt sich langsam, aber sie bewegt sich. Als ich zwischen 2006 und 2009 schon einmal Wissenschaftsministerin war, hatte ich es ausschließlich mit männlichen Rektoren an Kunsthochschulen, Fachhochschulen oder Universitäten zu tun. Zwischenzeitlich hat sich schon viel getan. Vor allem in Leipzig. An der dortigen HTWK gibt es eine Rektorin. An der Universität neben einer Rektorin auch eine Kanzlerin. Wir haben in Sachsen also auch Frauen, die in diese Regionen vorgedrungen sind. Aber es gibt noch Nachholbedarf. An der TU Dresden gibt es im Rektorat beispielsweise keine Frau mehr.

Woran liegt das? Haben Frauen keine Lust auf die Verantwortung?

So würde ich das nicht sagen. Ein Problem ist, dass die wenigen Professorinnen schon viel zu viele Aufgaben zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit übernehmen. Sie werden von Gremien und Ausschüssen zur Mitarbeit herangezogen. Da bleibt für viele gar keine Zeit mehr, eventuell auch noch Leitungsaufgaben zu übernehmen.

In der Wirtschaft wird oft eine Frauenquote diskutiert. Wäre das in der Wissenschaft eine Lösung?

Ich bin kein Freund von Quoten. Da ist dann immer sehr schnell negativ von der Quotenfrau die Rede. Bei der Besetzung von Hochschulräten wäre eine Quote vielleicht denkbar. Das müsste man aber im Hochschulgesetz verankern. Frauen haben aber auch ein Netzwerkproblem. Männer sind sehr starke Netzwerker. Männer in Führungspositionen treffen sich immer wieder in bestimmten Gremien und können sich austauschen. Frauen müssen in diese Gremien vorstoßen, um solche Netzwerke nutzen zu können, oder diese selbst aufbauen.

Die Zahl der Studienanfängerinnen ist mit knapp 50 Prozent noch ordentlich. Wo gehen die Frauen auf der Karriereleiter verloren?

Für ein Studium braucht es eine Hochschulzugangsberechtigung wie das Abitur. Rein formal gibt es mehr Frauen als Männer, die genau die haben. Aber von diesen studieren nur rund zwei Drittel. Bei den Männern sind es drei Viertel. Bei den Studienanfängerinnen liegen wir in Sachsen bei knapp unter 50 Prozent, bei den Studentinnen um die 45 Prozent. Weniger als in anderen Bundesländern. Das liegt auch daran, dass wir in Sachsen viele ingenieurwissenschaftliche Studiengänge haben, die nicht für alle Frauen attraktiv sind. Der erste Schnitt kommt bei den Promotionen. Die trauen sich nur noch 40 Prozent zu. Bei den Professorinnen liegen wir bei 20 Prozent.

Ist das fehlendes Interesse?

Es gibt mehrere Gründe. Naturgemäß planen die Frauen eher mit Blick auf die Zukunft . Das Thema biologische Uhr spielt da eine große Rolle. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr passiert viel: der Studienabschluss, die Frage der Familiengründung oder eben auch die Entscheidung, ob ich eine Karriere in der Wissenschaft machen möchte oder nicht. Hinzu kommen sehr schwierige Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaftswelt mit befristeten oder Teilzeitverträgen. Das bedeutet eine finanzielle Unsicherheit bei gleichzeitig maximalen Anforderungen. Eine 50-Prozent-Stelle heißt hier eben nicht, dass man wirklich nur die Hälfte arbeitet.

Diese schlechten Arbeitsbedingungen gelten ja aber auch für Männer. Warum schreckt es gerade die Frauen so ab? Lassen Sie sich da zu sehr auf ihre Rolle als Mutter reduzieren?

Ich denke schon, dass es genau dieser Punkt ist. Für Frauen gibt es eben nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie Kinder bekommen können. Promovieren ist das eine, aber dann den nächsten Schritt zu machen, das trauen sich viele nicht. Der Wissenschaftsbetrieb hat nicht viele Möglichkeiten zur Festanstellung. Wer eine der wenigen Professuren bekommt, muss mobil und international tätig sein. Dieser Job richtet sich zeitlich nicht nach dem Familienleben. Das schreckt junge Frauen ab.

Das Befristungsproblem ist schon länger bekannt, und auch viele Politiker sagen immer wieder, dass etwas dagegen getan werden muss. Warum dauert die Lösung aber so lange?

Mit dem Inkrafttreten des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes haben wir in den vergangenen Jahren einen kulturellen Verfall erlebt. Dadurch wurden mehr ursprünglich feste Stellen zu befristeten. Das nun wieder umzukehren, ist in kurzer Zeit leider nicht getan. Wir versuchen aber beispielsweise über Zielvereinbarungen die Hochschulen zu bewegen, die Situation für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu verbessern. Wir haben jetzt mit den Hochschulen und dem Hauptpersonalrat einen Rahmenkodex für gute Beschäftigung unterschrieben. Dieser ist jetzt in den Hochschulen konkret umzusetzen. Ab 2017 ist die Vergabe von sechs Millionen Euro pro Jahr daran gekoppelt, dass der Kodex verbindlich umgesetzt wird.

Also eine Art Druckmittel?

Ja, aber ein Druckmittel, das dafür sorgt, dass sich an den Hochschulen in diesem Punkt etwas tut. Wir wollen auch in den Zielvereinbarungen mit ihnen künftig Personalentwicklungspläne verankern. Wir hoffen, dass die Situation für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dadurch sicherer wird und sich qualifizierter Nachwuchs halten lässt. Es wäre schön, wenn sich auch mehr Frauen für eine Karriere in der Wissenschaft entscheiden.

Haben Sie Hoffnung, dass die Hochschulen das mitmachen?

Ja. Auch weil ich sehe, dass ein Umdenken schon begonnen hat. Die Einrichtungen haben in den vergangenen Jahren schon viel dafür getan, dass beispielsweise das Studieren oder wissenschaftliches Arbeiten mit Kind besser zu vereinbaren ist. Es gibt Kitaplätze in Campusnähe, spezielle Regelungen für die Prüfungszeit. Vieles ist einfach eine Frage der Organisation. Die Hochschulen haben erkannt, dass sie sich auch in diesem Punkt bewegen und die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ermöglichen müssen, um für Studierende, aber auch für Wissenschaftlerinnen attraktiver zu sein.

Trotzdem gibt es Studienfächer, die nur wenige Frauen anlocken. Leben wir doch einfach damit!

Das wäre schade. Wichtig wäre, dass auch ingenieurwissenschaftliche Studiengänge sich mehr an Belangen von Frauen orientieren. Frauen haben ein viel größeres emotionales Bedürfnis, eine andere Herangehensweise an die Themen. Studiengänge, die Mensch und Technik miteinander verbinden und anwendungsorientierter sind, werden für Frauen deutlich attraktiver. Ansätzen müsste man aber schon in der Schule. Ich bin selbst Mathematik- und Physiklehrerin. Unterricht, der an praktischen Beispielen physikalische Phänomene erklärt, fasziniert besonders Mädchen mehr als frühe Vermittlung der abstrakten Theorie. Oftmals findet aber gerade Letzteres in den Schulen statt. Das führt wiederum dazu, dass nicht nur Mädchen schon früh das Interesse und die Neugier für die Naturwissenschaften und Technik verlieren, letztlich kein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen. Es wäre gut, wenn mehr Lehrerinnen Physik oder Chemie unterrichten. Wir müssen also schon bei der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzen.

Schauen wir mal zehn Jahre weiter in die Zukunft. Welchen Wunsch haben Sie für Frauen in der Wissenschaft?

Ich wünsche mir, dass wir eine Generation von jungen Frauen bekommen, die sich durch diese unsichtbaren und sichtbaren Barrieren kämpfen. Und dass sie ihr Leben und ihre Karriere ebenso wie Männer planen können. Warum sollen Frauen nicht auch Rektorin werden?

Dann hat die TU Dresden in zehn Jahren also eine Rektorin?

Das werde und kann ich nicht entscheiden. Aber die Zeit ist reif. Die einzige Frage ist: Ist die Hochschule ernsthaft bereit, eine Kandidatin für das Rektorenamt zu suchen? Ich wünsche mir, dass das eines Tages auch an der TU Dresden gelingt.

Das Interview führt Jana Mundus.

