Mama studiert Maria Wunderlich hat mit 21 Jahren ein Kind bekommen. Auf dem Dresdner Campus ist sie damit ein Exot.

Zeit fürs Studium bleibt nur in den Spielpausen. Wenn ihr Sohn Anton in der Kita ist, ist Mama Maria Wunderlich mal nur Studentin. Das Pensum ist hart. © Sven Ellger

Wenn ihr Wecker klingelt, dann würden die meisten ihrer Kommilitonen wohl die Bettdecke noch einmal über den Kopf ziehen. Maria Wunderlich kann es nicht. Um 7 Uhr beginnt das tägliche Programm. Anton wecken, ihn anziehen, Frühstück machen, Sachen packen, in die Kita fahren – die Psychologiestudentin hat als Mutter viel zu tun, ehe die Vorlesungen und Seminare an der TU beginnen.

Auf dem Campus ist sie ein Exot. Nur knapp sechs Prozent der Dresdner Studenten haben mindestens ein Kind, wie aus der aktuellen Sozialerhebung des Studentenwerks hervorgeht. So jung wie Maria Wunderlich mit ihren 26 Jahren sind allerdings die wenigsten. Das Durchschnittsalter der Eltern im Erststudium liegt bei 31. „Im Bachelorstudium war ich in meinem Jahrgang die Einzige mit Kind“, erzählt sie. „Viele meiner Kommilitonen fanden das krass. Im Masterstudiengang dann waren sie schockiert, dass mein Sohn schon so groß ist.“

Mit 21 ist Maria Wunderlich Mutter geworden. Geplant war das damals nicht, aber auch kein Drama. Schließlich gibt es viel Unterstützung für Studenten mit Kindern. Die Angebote reichen vom Wickeltisch im Hörsaalzentrum, über den separaten Arbeitsraum in der Slub, bis hin zu den Beratungen und Kitaplätzen des Studentenwerks. Als studierende Mutter sei man zudem recht flexibel, sagt Maria Wunderlich mit Blick auf Stundenplan, mögliche Urlaubssemester sowie die vergleichsweise langen Ferien. Außerdem seien ihre Dozenten und Professoren sehr verständnisvoll. Vielleicht mehr als manch ein Chef. Zwar habe sie Anton noch nie in eine Vorlesung mitgenommen, aber wenn er zum Beispiel krank wird, dann sei spontan auch mal ein späterer Termin für die mündliche Prüfung möglich, damit sie sich ausreichend vorbereiten kann. Bei Klausuren habe sie aber Pech.

An diesem Vormittag arbeitet Maria Wunderlich zu Hause. In ihren Laptop tippt sie die Antworten aus einem Fragebogen ein, der in ein Forschungsprojekt über psychische Störungen einfließen wird. Im Bad läuft nebenbei die Waschmaschine. Mittags will sie einkaufen gehen – halt Dinge erledigen, für die kaum Zeit sein wird, wenn sie am Nachmittag Anton aus der Kita abgeholt hat. Dann werden beide auf einem Spielplatz toben, gegen 19 Uhr Abendbrot essen und nach dem Zähneputzen eine Gute-Nacht-Geschichte lesen. Erst gegen 21 Uhr wird sie wieder Zeit für sich haben. Zeit zum Studieren. Denn an Sporttreiben oder einen Theaterbesuch ist kaum zu denken – zumal der Vater von Anton in Berlin und die Großeltern in Rostock leben. Zum Glück habe sie aber einen Partner und Freunde, die helfen, sagt Maria Wunderlich. Außerdem passe einmal die Woche die Paten-Oma auf Anton auf.

Links zum Thema Frauen in der Wissenschaft: Spitze und doch abgehängt

Trotz der Unterstützung will auch sie die Nachteile nicht verschweigen. Laut der jüngsten Sozialerhebung sitzen Studenten mit Kindern durchschnittlich nur 15 Stunden pro Woche in den Lehrveranstaltungen – und damit fünf weniger als ihre Kommilitonen. Denn sie können kaum Vorlesungen und Seminare am Abend besuchen. Auch klassische Nebenjobs sind meist unmöglich. Kellnern an der Bar funktioniert nicht. Finanzielle Probleme sind häufig die Folge. Maria Wunderlich hat die zwar nicht, weil sie mit Stipendium, Kindergeld, Unterhalt sowie einem Job in einer Praxis für Verhaltenstherapie gut über die Runden kommt. Aber etwas mehr Zeit hätte auch sie gern. Vor allem während des Bachelorstudiums sei es hart gewesen, sagt sie. Als am Ende des Semesters sechs, sieben Prüfungen anstanden, habe sie manchmal bis tief in die Nacht gelernt. Dennoch sei sie teilweise vor um fünf aufgestanden, um das Pensum zu schaffen, erzählt sie.

Ob sie auf ihre kinderlosen Kommilitonen neidisch sei und das typische Studentenleben vermisse? Maria Wunderlich schüttelt den Kopf. Natürlich würde sie gern auf Partys der Kommilitonen gehen, aber ein selbst gemaltes Bild von Anton mit den Worten „Mama, ich habe dich lieb“ ist unschlagbar. „Zu jedem Lebenszeitpunkt würde man als Mutter etwas vermissen, worauf man verzichten muss“, sagt sie. Und auch sie hätte ja Zeit zum Weggehen, zum Beispiel am Wochenende, um mit einer Freundin zu frühstücken. „Das genießt man dann richtig.“

Maria Wunderlich kann empfehlen, während des Studiums Kinder zu bekommen. Vielleicht etwas später als sie. „Man ist jünger, dynamischer, entspannter.“ Außerdem könne man auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. Über die Kita und das vom Studentenwerk betriebene Campusbüro „Uni mit Kind“ habe sie viele andere Eltern kennengelernt, die zu Freunden wurden und helfen. Und jeden Tag spätestens um 7 Uhr aufzustehen, sei im Vergleich mit der arbeitenden Bevölkerung auch nichts Besonderes.

Nächstes Jahr muss auch Maria Wunderlich noch etwas zeitiger aufstehen. Denn nach ihrem Master will sie in einer Praxis arbeiten und sich eventuell parallel zum Psychotherapeuten ausbilden lassen. Eine wissenschaftliche Karriere strebt sie nicht an. „Das Studium ist eine schöne Zeit, aber es ist gut, wenn es vorbei ist“, sagt sie.

zur Startseite

Empfehlung - Mama studiert Wenn ihr Wecker klingelt, dann würden die meisten ihrer Kommilitonen wohl die Bettdecke noch einmal über den Kopf ziehen. Maria Wunderlich kann es nicht. Um 7 Uhr beginnt das tägliche Programm. Anton wecken, ihn anziehen, Frühstück machen, Sachen packen, in die Kita fahren – die Psychologiestudentin hat als Mutter viel zu tun, ehe die Vorlesungen und Seminare an der TU beginnen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/mama-studiert-3467217.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: