Männer stehen auch auf ältere Frauen

Ältere Männer wünschen sich auch ältere Frauen als Partner. Das ergab eine Studie aus Finnland. Demnach sind sich Frauen und Männer bei der Altersauswahl der Sexualpartner ähnlicher als angenommen. Zumindest bezüglich der oberen Altersgrenze. Zusätzlich bleiben Männer aber auch im Alter an jungen Frauen interessiert. Der finnische Forscher Jan Antfolk befragte 2 655 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren nach dem höchsten und niedrigsten akzeptablen Alter für Sexualpartner. Männer gaben dabei eine insgesamt weitere Altersspanne bei ihren Wunschpartnern an, als bisher angenommen.

Das durchschnittliche Alter aller teilnehmenden Frauen war 35 Jahre. Dieser Mittelwert korrelierte mit dem durchschnittlichen Wunsch der beteiligten Frauen nach einem Partner zwischen etwa 27 und 46 Jahren. Bei den Männern korrelierte das Durchschnittsalter von 37 Jahren mit den Wünschen nach einer Frau zwischen etwa 21 und 49 Jahren. Die obere Schwelle lag also in beiden Fällen fast gleich hoch bei 11 beziehungsweise 12 Jahre älteren Partnern. Grundsätzlich wünschten sich ältere Menschen auch ältere Partner. Der Forscher hatte die Teilnehmer auch nach ihren tatsächlichen Sexualkontakten in den letzten fünf Jahren befragt. Hier zeigte sich, dass Frauen mit etwa gleichaltrigen Partnern zusammen waren, Männer mit gleichaltrigen oder einige Jahre jüngeren Frauen. In der Studie wird allerdings darauf hingewiesen, dass keine „romantischen Interessen“ untersucht wurden, sondern nur sexuelle. Es spielte also keine Rolle, ob die Teilnehmer verheiratet waren oder ob sie auf der Suche nach einer langfristigen oder kurzfristigen Partnerschaft waren.

Thomas Klein, Dekan der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Heidelberg, sieht hierin die Einschränkungen der Studie. Dass sich die Teilnehmer auch sehr viel ältere Frauen als Partnerinnen vorstellen können, hinge möglicherweise damit zusammen, dass hier reine Sexualkontakte untersucht wurden. Würden längerfristige Beziehungen angestrebt, ergäbe sich ein anderes Bild, so Klein: „Aus eigenen Studien in Deutschland wissen wir, dass Männer sich für Beziehungen eher gleichaltrige oder jüngere Partnerinnen wünschen. In der Realität ist das auch eher der Fall. Denn gleiche Lebensphasen und Einstellungen wirken sich auf eine Beziehung förderlich aus.“

Aus biologischer Sicht wird angenommen, dass Männer zeitlebens Frauen attraktiv finden, die Mitte Zwanzig sind, da dies das fruchtbarste Alter ist. Allerdings kommt es auch zu einer Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der Partnerwahl von Männern, die Biologen mit der „female-choice-Theorie“ (das Weibchen wählt) erklären. Demnach wählt das Geschlecht mit dem höheren Elternaufwand den Partner. (dpa)

