Leibniz-Preis für Dresdner Forscher

Oliver G. Schmidt vom Leibniz-Institut Dresden © Archivbild: Thomas Kretschel

Bonn. Elf Wissenschaftler erhalten im kommenden Jahr die mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Darunter ist Oliver G. Schmidt vom Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden.

Die Preisträger seien aus 136 Vorschlägen ausgewählt worden, teilte die DFG am Donnerstag in Bonn mit. Das Geld können die Wissenschaftler bis zu sieben Jahre lang für ihre Forschungsarbeit verwenden. Die Preise werden am 19. März 2018 in Berlin verliehen. Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG für herausragende Arbeiten im Bereich der Wissenschaft vergeben.

Weitere Preisträger sind unter anderem Jens Beckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und Alessandra Buonanno vom Albert-Einstein-Institut in Potsdam. (dpa)

