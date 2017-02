Artikelempfehlung

Leben auf Ceres?

Washington/Rom. Die Nasa-Raumsonde Dawn hat auf dem Zwergplaneten Ceres Kohlenstoffverbindungen erspäht, die bei der Entstehung von Leben eine Rolle gespielt haben können. Ceres ist mit einem mittleren Durchmesser von etwa 940 Kilometern der größte Himmelskörper im Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Die dort entdeckten Stoffe ähneln teerartigen Mineralen. Eine internationale Forschergruppe um Maria Cristina De Sanctis vom italienischen Institut für Astrophysik INAF in Rom stellt die Beobachtungen im Fachblatt Science vor. Der Fund eröffne die Möglichkeit, dass sich auf dem Zwergplaneten einfaches Leben entwickelt haben könnte. Die Sonde der US-Raumfahrtagentur Nasa hat den Forschern zufolge die Signatur von Methyl- (CH3) und Methylengruppen (CH2) gemessen, die in aliphatischen organischen Verbindungen vorkommen.„Es ist das erste Mal, dass wir so eine deutliche Signatur auf einem extraterrestrischen Himmelskörper sehen“, sagt De Sanctis. Um welche Moleküle es sich genau handelt, lässt sich aus den Messdaten allerdings nicht ersehen. Die Beobachtung belege aber, dass es organisches Material im Asteroidengürtel gebe, berichtet Michael Küppers von der europäischen Raumfahrtagentur Esa in Science.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/leben-auf-ceres-3619652.html