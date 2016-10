Langlebige Supernager Nacktmulle gehören zu den wohl außergewöhnlichsten Säugetieren der Welt. Vor allem aber kennen die Tiere keinen Schmerz.

Nacktmulle sind fast blind, haben eine faltige Haut mit nur wenigen Haaren und keine Ohrmuscheln. © dpa

Nacktmulle sind schmerzfrei – im wahrsten Sinne des Wortes. Forscher haben nun herausgefunden, warum die Nager bestimmten Reizen gegenüber unempfindlich sind. Ziel war es, einer bestimmten Form des Schmerzempfindens auf den Grund zu gehen, der sogenannten thermalen Hyperalgesie – einer Überempfindlichkeit gegenüber Hitzereizen bei einer Entzündung. Viele Menschen kennen das aus eigener Erfahrung: Mit Sonnenbrand auf der Haut schmerzen selbst milde Sonnenstrahlen heftig. Bei den meisten Tieren gibt es eine solche Kopplung von Entzündung und Wärmereiz, Nacktmulle hingegen kennen derlei nicht.

Das Team um Gary Lewin vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin fand heraus, dass die Ursache der Schmerzunempfindlichkeit eine kleine Veränderung in einem bestimmten Rezeptor ist, in deren Folge die Signal-Kaskade nicht ganz ausgeschaltet, aber erheblich geschwächt wird. Darüber berichten die Forscher im Fachmagazin Cell Reports.

Nacktmulle lassen Forscher immer wieder staunen. Die Tiere verfügen offenbar über eine Art inneren Jungbrunnen: Sie bekommen keinen Krebs, ihre Zellen altern kaum, die Lebenserwartung liegt bei etwa 30 Jahren – eine ähnlich große Maus hält nur ein bis zwei Jahre durch.

(dpa)

