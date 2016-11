Kuscheln gegen den November-Blues Leipziger Forscher untersuchen unseren Tastsinn – und gehen dem Phänomen spontaner Selbstberührungen auf den Grund.

Durch Körpernähe werden nicht nur Hautverformungen generiert, sondern auch Wärme übertragen, die dem Menschen gut tut. © Colourbox.com

Wärme, Bewegung und regelmäßiger Körperkontakt können die Stimmung bei trübem Novemberwetter deutlich aufhellen. Schon eine zehnminütige Massage ist nach Erkenntnissen des Haptikforschers Martin Grunwald von der Universität Leipzig geeignet, den körperlichen Zustand positiv zu verändern. „Durch Berührungsreize werden biochemische und bioelektrische Prozesse im Gehirn ausgelöst“, erklärt der Wissenschaftler. Dabei ausgeschüttete Hormone und Neurotransmitter lassen die Herzfrequenz abnehmen, die Atmung flacher werden und positive Emotionen entstehen. Selbst kurze Umarmungen können diese Effekte auslösen, sagt Grunwald.

„Wenn es draußen trüb, kalt und nass ist, müssen wir aktiver für unser Wohlbefinden sorgen“, empfiehlt er. „Durch die Körpernähe werden nicht nur Hautverformungen generiert, sondern auch Wärme übertragen, und die tut uns gut.“

Durch Selbstberührungen lasse sich der positive Effekt allerdings nicht erreichen, berichten die Leipziger Forscher. Andererseits fasse sich der Mensch mehrere Hundert Mal täglich ins Gesicht – ohne anderen Funktionszusammenhang. Was genau hinter dem Phänomen spontaner Selbstberührungen steckt, das erforscht Grunwald derzeit mit seinem Team. Seine These: Im Alltag strömen unzählige Informationen auf den Menschen ein, die das Gehirn verarbeitet oder unterdrückt. Starke positive oder negative Emotionen könnten das System jedoch aus dem Gleichgewicht bringen. Um die Balance der Hirnaktivität in solchen Situationen wiederherzustellen, wird nach Ansicht von Grunwald eine Selbstberührung des Gesichts ausgelöst, und das sogar schon von ungeborenen Kindern im Mutterleib. Die zeitliche Dauer kann den Forschern zufolge sehr kurz sein – zwischen ein und drei Sekunden.

„Unser Tastsinnessystem wird gnadenlos unterschätzt“, sagt Grunwald. Die Anzahl der Rezeptoren darin liege schätzungsweise im Billionen-Bereich. (SZ/fi)

