Komplettes Erbgut von Regenerationskünstlern entschlüsselt Axolotl und Plattwurm können ganze Körperteile nachwachsen lassen. Anhand ihres Genoms wollen Forscher herausfinden, wie das funktioniert.

Der Axolotl wird bis zu 25 Zentimeter groß und existiert seit rund 350 Millionen Jahren. Er wird bis zu 25 Jahre alt. Von ihm leben in Labors mittlerweile wohl mehr Exemplare als in der Natur. © IMP/dpa

Dresden. Wissenschaftler sind dem Geheimnis nachwachsender Gliedmaßen, Muskeln und Nerven ein Stück weit auf die Spur gekommen. Forscher des Dresdner Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) haben gemeinsam mit Kollegen in Wien und Heidelberg gleich zwei komplette Erbinformationen von Tieren mit erstaunlichen Regenerationsfähigkeiten entschlüsselt. Darüber berichten sie im Fachmagazin Nature. Dabei ist das Genom des Schwanzlurchs Axolotl das bisher größte, welches je entziffert wurde. Das Genom des Plattwurms überraschte die Forscher mit unbekannten Abschnitten und welchen, die ganz fehlten.

Der mexikanische Axolotl Ambystoma mexicanum ist wegen seiner Fähigkeit zur Regeneration von Gliedmaßen ein Schlüssel bei der Erforschung dieser Mechanismen. Verliert das kannibalistisch veranlagte Tier ein Körperteil, wächst innerhalb weniger Wochen ein perfekter Ersatz mit Knochen, Muskeln und Nerven an den richtigen Stellen nach, erklären die Forscher.

Eine Gruppe um Elly Tanaka vom Institut für Molekulare Pathologie in Wien, die bis 2016 am Zentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD) und am MPI-CBG aktiv war, erforscht die Selbstheilungsgeheimnisse des Lurchs. Die Forscher fanden unter anderem Zellen, welche die Regeneration in Gang setzen, sowie die Moleküle, die diesen Prozess steuern.

Um herauszufinden, warum dies bei den meisten Arten nur sehr eingeschränkt funktioniert, muss die gesamte Erbinformation bekannt sein. Mit 32 Milliarden Basenpaaren ist sie beim Axolotl allerdings mehr als zehnmal so groß wie das menschliche Genom.

Ein Forscherteam um Michael Hiller und Gene Myers vom MPI-CBG in Dresden, Siegfried Schloissnig vom Heidelberger Institut für Theoretische Studien sowie Elly Tanaka hat nun das Axolotl-Genom sequenziert, zusammengesetzt und analysiert. Es handle sich um das größte bisher entzifferte Genom, berichten die Wissenschaftler. „Wir haben jetzt die genetische Karte in der Hand, mit der wir untersuchen können, wie komplizierte Strukturen – zum Beispiel Beine – nachwachsen können“, erklärt Sergej Nowoshilow, Postdoktorand in Wien. Die Forscher fanden unter anderem mehrere Gene, die nur beim Axolotl und anderen Amphibienarten vorkommen und in regenerierendem Gewebe aktiv sind.

Auch der Plattwurm Schmidtea mediterranea ist ein Regenerationskünstler. Selbst wenn die Tiere in kleinste Gewebeteile zerschnitten werden, wächst aus jedem Stück wieder ein perfekt proportionierter Mini-Plattwurm, erklären die Dresdner Wissenschaftler. Dem Forschungsteam um Jochen Rink und Gene Myers vom MPI-CBG sowie Siegfried Schloissnig, der ein neuartiges Softwaresystem entwickelte, gelang es, auch das Erbgut des Plattwurms komplett zu entschlüsseln. Bei der Analyse fanden sie heraus, dass darin überraschenderweise zwei Gene fehlen, die ansonsten praktisch in allen Organismen vorhanden sind und während der Zellteilung dafür sorgen, dass beide Tochterzellen die gleiche Anzahl an Chromosomen erhalten. Der Wurm könne die Anzahl jedoch auch ohne diese Gene kontrollieren, berichten die Dresdner – wie, ist noch unklar.

„Wir kennen bereits einige der Gene, die für die Regeneration eines Plattwurmkopfes notwendig sind. Jetzt können wir auch nach den regulierenden Sequenzen suchen, welche die Kopfgene nur am vorderen Ende eines Gewebestückes aktivieren“, erklärt Jochen Rink.

Die Forscher wollen demnächst auch Vergleiche mit den Genomen anderer Würmer vornehmen, um herauszufinden, warum sich manche Tiere regenerieren und andere nicht. (dpa/SZ/fi)

