Kleine Sensation am Tagebaurand Im Tagebau Nochten zwischen Weißwasser und Trebendorf haben Archäologen erneut einen Pechofen entdeckt und dabei eine wichtige Frage geklärt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Pechofenareal mit Resten eines Kastenbrunnens (im Vordergrund links) beschäftigt derzeit die Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie. © Joachim Rehle Ein Pechofenareal mit Resten eines Kastenbrunnens (im Vordergrund links) beschäftigt derzeit die Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie.

Im Schnitt durch die Reste des Pechofens sind die doppelt konischen Keramikröhren deutlich zu erkennen. Ähnliche Röhren sind sonst von Zimmeröfen bekannt.

Weißwasser. Schon seit geraumer Zeit ist der Tagebau Nochten an die Straße zwischen Weißwasser und Trebendorf herangerückt. Die gelichteten Bäume und das Randriegelsystem sind selbst im Vorbeifahren vom Auto aus unschwer zu erkennen. Nun haben Mitarbeiter des Sächsischen Landesamtes für Archäologie (SLfA) das abgeschobene Gelände sondiert und sind dabei auf ein Pechofenareal gestoßen, das das Zeug zum Superlativ hat. „Ich bin sicher, dass das Ensemble einmalig in Deutschland ist“, so Grabungsleiter Peter Schöneburg. Der Archäologe hat mit seinem Team ein 2 400 Quadratmeter großes, nach ersten Erkenntnissen aus dem 16. Jahrhundert stammendes Areal ergraben. Es ist übersät mit Gruben, in denen Teer, Pech oder Zwischenprodukte aufgefangen wurden. Öfen, wie der in der vergangenen Woche entdeckte, bestehen vor allem aus einer mehr oder weniger massiven schwarzen Schicht. Die dunklen Umrisse zeichnen sich gut im umliegenden hellen Sand ab. Was die Entdeckung einzigartig macht, ist ein System miteinander verbundener Keramikröhren mit einer Länge von 70 Zentimetern. Aus anderen Grabungen konnten bisher nur vergleichsweise schlecht erhaltene Reste solcher Röhren dokumentiert werden. Im Ofen selbst fanden die Archäologen eine Napfkachel. Am Boden rund und zu den quadratischen Rändern geweitet sind solche Kacheln von den Öfen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Stubenöfen bekannt. Moderne Kachelöfen werden noch immer nach diesem Bauteil benannt, auch wenn sie für gewöhnlich nicht mehr aus Kacheln zusammengesetzt sind. In dem Pechofen aus dem Tagebau diente die Kachel als Einlauftrichter für den Teer, der über das angeschlossene Röhrensystem zur weiteren Verwendung in eine der umliegenden Auffanggruben geleitet wurde.

Pech entsteht durch Einkochen von Teer, der aus Kohle, Erdöl oder Baumharzen gewonnen wird. Früher wurden dazu „Pechbänke“ genutzt, große Keramikgefäße, die von unten befeuert wurden. Ein originaler Fund aus dem Tagebau Nochten ist vor der Außenstelle des Landesamtes am Professor-Wagenfeld-Ring ausgestellt. Pech ist zähflüssig und gehört zu den ältesten Schmier- und Klebstoffen der Menschheit. Die frühesten Belege datieren aus der Zeit vor 80 000 Jahren. Pech konnte vielseitig verwendet werden. Es diente zum Abdichten von Fässern oder Schiffen und wurde als Brennstoff für Fackeln, aber auch für medizinische Zwecke eingesetzt. Brandpfeile wurden damit getränkt oder über die „Pechnasen“ einer Wehranlage kochend heiß auf feindlich gesinnte Invasoren gegossen. Pech gehabt!

Pechofen-Funde in der Lausitz zurück 1 von 4 weiter Insgesamt... ...wurden durch Wissenschaftler des Sächsischen Landesamts für Archäologie bisher rund zehn Pechöfen in der Lausitz dokumentiert. Vier Exemplare konnten im Vorfeld des Tagebaus Reichwalde dokumentiert werden, vier weitere auf dem Areal des Tagebaus Nochten. Eine exakte Auflistung fehlt bislang. Wie typisch... ...das Pechsiedehandwerk in der Lausitz ist, zeigen zudem viele alte Ortsbezeichnungen, wie „Am Pechofen“ in Trebendorf bei Weißwasser. Die Rekonstruktion eines solchen Ofens ist im Dorf zu besichtigen. Auch die Reste der Ofengrabung mit Unterstützung von Schülern der Bruno-Bürgel-Oberschule in der Nähe des Radwegs zwischen Weißwasser und Boxberg ist möglich. Eine Hinweistafel macht auf den Standort aufmerksam. Pech als Klebstoff... ...ist heute dank moderner Klebstoffe fast ausschließlich sprichwörtlich. Die „Pechmarie“ aus dem Grimm'schen Märchen „Frau Holle“ ist nicht nur Kindern gut bekannt. Ebenso die Redewendung „Pech gehabt!“ Das Sächsische Landesamt für Archäologie... ...wird die aktuelle Grabung noch in dieser Woche beenden. Deshalb kann sie nicht öffentlich besichtigt werden. Die Anschlussgrabung mit Befunden einer bronzezeitlichen Siedlung allerdings wird zum Tag des offenen Denkmals zu sehen sein. Genauere Informationen werden zeitnah bekanntgegeben.

Die Gewinnung des zähflüssigen Stoffes ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in der Lausitz des Mittelalters und der Neuzeit. Abgesehen von schriftlichen Quellen lässt sich dies an vielen alten, aber auch an neuen Ortsbezeichnungen ablesen. In Trebendorf ist noch heute ein alter Standort am Ortsrand gut bekannt. Bei der Benennung der Umsiedlungsstandorte erhielt eine der Siedlungen den Namen „Am Pechofen“. Die Identifikation mit dem alten Gewerbe geht in Trebendorf soweit, dass die Gemeinde den Bau eines Pechofenmodells im Forderungskatalog für die Umsiedlung festschreiben ließ. Inzwischen ist er fertiggestellt und kann besichtigt werden.

Links zum Thema Kommentar: Blick zurück nach vorn

Analog zur Bedeutung der Pechgewinnung werden Pechöfen in der Lausitz häufig gefunden. Im vergangenen Jahr gruben die Archäologen mit Unterstützung von Schülern der Bruno-Bürgel-Oberschule im Rahmen eines Projekts ganz in der Nähe des Turms am Schweren Berg einen Ofen aus. Wenige Monate zuvor hatten die Wissenschaftler die Gelegenheit, nicht weit entfernt einen weitläufigen Pechofenplatz im Tagebauvorfeld vor den Toren Weißwassers zu erforschen (SZ berichtete). Gemessen an der Größe von 60 mal 80 Metern gilt das Areal als der größte bisher in Deutschland dokumentierte Pechofenplatz. Damals konnte das Alter mittels der dendrochronologischen Methode auf die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden.

Das erhoffen sich die Archäologen auch von ihrer aktuellen Entdeckung. Wenige Meter vom Ofen entfernt entdeckten die Wissenschaftler zwei Brunnen, einen viereckigen Kastenbrunnen mit Holzfassung und einen weiteren, dessen Fassung nur aus Grassoden besteht. Der eine für Trink-, der andere für Brauchwasser, vermutet Schöneburg. Genauere Aufschlüsse über die Benutzung ist von der Auswertung der Grabungsergebnisse zu erwarten. Doch schon jetzt ist damit eine wichtige offene Frage beantwortet. „Bisher war die Frage nach der Wasserversorgung an einem Pechofenplatz ein ungelöstes Problem.“

zur Startseite