Kaum noch männliche Nachkommen Am größten Korallenriff der Welt zeigen sich die Folgen des Klimawandels auch bei den Meeresschildkröten.

Das Geschlecht von Meeresschildkröten wird durch die Bruttemperatur der Eier bestimmt. © Christine Hof/WWF/dpa

Sydney. Im Norden des australischen Great Barrier Reefs kommen seit mehr als zwei Jahrzehnten fast nur noch weibliche Grüne Meeresschildkröten zur Welt. Aus etwa 99 Prozent der Schildkröteneier schlüpften dort Weibchen, berichten Forscher in der Fachzeitschrift Current Biology. Verantwortlich dafür seien die infolge des Klimawandels steigenden Temperaturen.

Die „völlige Feminisierung“ des Bestands in diesem Teil des größten Korallenriffs der Welt sei demnach in naher Zukunft möglich. Das Geschlecht von Meeresschildkröten wird durch die Bruttemperatur der Eier bestimmt, die in Nestern an Stränden vergraben werden, erklären die australischen und US-amerikanischen Forscher. Der Anteil der Weibchen steige mit höheren Temperaturen.

Von den Schildkröten, die den kühleren Niststränden im Süden entstammen, sind der Studie zufolge rund 65 bis 69 Prozent weiblich. Im wärmeren nördlichen Teil des Great Barrier Reefs lag der Anteil unter den rund 200 000 grünen Meeresschildkröten je nach Altersstufe bei 87 bis 99,8 Prozent. „Da die durchschnittliche globale Temperatur bis zum Jahr 2100 voraussichtlich um 2,6 Grad Celsius ansteigen wird, sind viele Meeresschildkröten-Populationen durch hohe Eiersterblichkeit und ausschließlich weibliche Nachkommenschaft bedroht“, schreiben die Wissenschaftler um Michael Jensen von der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA.

„Diese Auswirkungen zeigen, dass das Great Barrier Reef wirklich an vorderster Front des Klimawandels steht“, erklärte der Chef der Umweltschutzorganisation WWF Australien, Dermot O’Gorman. (dpa)

zur Startseite