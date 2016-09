Kampf den Mücken Die Suche nach einem Zika-Impfstoff geht voran. Nach Affen testen Forscher nun drei Mittel an Menschen.

Ägyptische Tigermücken © dpa

Forscher machen auf der Suche nach einem Zika-Impfstoff entscheidende Fortschritte. Die US-Gesundheitsbehörde NIH testet ein Mittel erstmals an 80 Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Es gehe darum, die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Impfstoffs zu untersuchen. Fast zeitgleich mit der NIH-Ankündigung veröffentlichten US-Forscher im Fachmagazin Science Ergebnisse von Affentests zu drei Zika-Impfstoffen. Bei allen drei Ansätzen wurden die Affen nach Forscherangaben gegen die zwei in der Studie genutzten Zika-Stämme immun.

Vor wenigen Tagen warnten die Behörden im US-Bundesstaat Florida, dass dort Zika auch durch Mücken übertragen werde. Zuvor waren die meisten Zika-Infizierten auf dem US-Festland Reiserückkehrer aus Zikagebieten. In der New Yorker U-Bahn sollen nun Schädlingsbekämpfungsmittel helfen, die Zahl möglicher Brutgebiete für Mücken, die das Virus übertragen, zu verringern. Die Larvazide enthaltenden Tabletten würden auch an Hausbesitzer verteilt, teilte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo mit. Zudem sollen in einigen Teilen der Millionenmetropole von Lastwagen aus Pestizide versprüht werden, um die Ausbreitung der Mücken zu verhindern. (dpa)

