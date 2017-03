Jetzt wird’s bunt Die Europäer haben einen Satelliten ins All gebracht, der jeden Flecken der Erde in spätestens fünf Tagen abbildet.

Sentinel-2B ist der fünfte Satellit der „Wächter“-Reihe und speziell für farbige und extrem scharfe Bilder gebaut. © Airbus DS/dpa

Hier tickt die Uhr anders. Jetzt werden die Minuten rückwärts gezählt. Und nun sind auch all die Wächter auf ihren Posten. Unten im Sumpf und an der Piste. Alle olivgrün und jeder bis an die Zähne bewaffnet. Kaimane und französische Fremdenlegionäre teilen sich mal wieder das Terrain. Immer dann, wenn Europa in Kourou seine Raketen ins All schießt, bekommen die Kaimane Konkurrenz in Panzerwagen. Zwei Meter hoher Stacheldrahtzaun beschützt das wohl exotischste europäische Naturschutzgebiet – 700 Quadratkilometer groß mit drei Startrampen darin.

Ariane, Sojus und Vega heben hier ab. Immer öfter machen sie nun Krach im Dschungel. Diesmal jedoch zum Wohle der verstörten Tukane, Echsen und Urubus. Das sind Geier im Übersee-Departement Französisch Guayana. Warmer Atlantik plätschert an Klippen und über Strände. Der kalte Planteur mit süßem Mangosaft und viel weißem Rum wird hier mit Euro bezahlt. Im Hotel des Roches spricht man europäisch. Kourou, ein Ort mit 26 000 Einwohnern, ist europäisch. Hier wohnen jetzt Techniker und Ingenieure. Der Rest des Landes, oder besser des Departements, ist bunt südamerikanisch. Brasilien liegt um die Ecke und Suriname gleich darüber. 90 Prozent des Landes sind einfach nur Dschungel und Sumpf. Um die 30 Grad sind es täglich, ganzjährig. Die Luft atmet sich wie nach einem Saunaaufguss. Und an einem 7. März, so sagt die unfreundliche Wetter-App, war es in den letzten 30 Jahren nur viermal regenfrei. Es regnet.

Ausgerechnet hierher hat es die Europäer für ihre Starts verschlagen. Luce Fabreguettes, die Vizechefin von Arianespace, kommt glatt ins Schwärmen. Verglichen mit Cape Canaveral kann eine Rakete gleicher Leistung von hier aus 30 Prozent mehr Last ins All bringen. 70 Prozent mehr sind es verglichen mit Baikonur. Auch deshalb sind die Russen hier mit ihrer Sojus.

Die Techniker und Ingenieure haben gelernt, mit Hightech im nassen Regenwald zu hantieren. Auch Vega, die Jüngste, die Kleinste im Raketenzoo der Europäer, stört Regen nicht. Einzig Sturmböen könnten ihren Flug jetzt noch aufhalten.

Pflanzen beim Wachsen zusehen

Es ist erst der neunte Start einer Vega-Rakete. Er bringt von Kourou aus einen Wächter ins All. Nein, keinen Kaiman und auch keinen Legionär. Es ist Sentinel, was Wächter heißt und der auf Patrouille für die Umwelt gehen soll. Nie gab es ein präziseres, ein besseres Umweltprogramm. Insgesamt 14 Satelliten sollen im Copernicus-Programm der EU fliegen. Sieben Milliarden Euro kostet dies, zwei Drittel davon kommen von der EU, ein Drittel kommt von der Esa, der europäischen Raumfahrtagentur. Die schafft all die Satelliten hoch. Sentinel-2B ist der fünfte in dieser Reihe und speziell für farbige und extrem scharfe Bilder gebaut.

Ein baugleicher Satellit fliegt bereits seit zwei Jahren. Zu zweit sollen sie auf Doppelstreife im All gehen. Von jedem Zipfel Land und den Weltmeeren dazwischen wird es dann alle zwei bis fünf Tage ein präzises Bild geben, flächendeckend und auf zehn Meter genau.

Mit 13 Augen schauen die beiden Sentinel-2 auf die Erde. Mit 13 unterschiedlichen Farbkanälen multispektral. Das ergibt Bilder und Daten für die Landwirtschaft, von Küsten und Flüssen. Vor allem, aber auch nach Vulkanausbrüchen, im Flutgebiet und in Dürrezonen. Aus 786 Kilometer Höhe lassen sich selbst die Baumarten in einem Waldstück noch unterscheiden. „Mit so präzisen Bildern aus dem All können wir flächendeckend den Pflanzen beim Wachsen zusehen“, sagt Daniel Doktor. Und ebenso, wenn sie welken, „wenn es den Pflanzen mal schlecht geht, wenn Schädlinge sich dort ausbreiten.“

Daniel Doktor ist mit seinem Team vom Umweltforschungszentrum Leipzig dafür zuständig, den Satelliten scharfzumachen. Validierung heißt das offiziell. Auf seinem 50 Meter hohen Turm sitzen die gleichen Multispektralsensoren wie auf dem Satelliten. Die Daten vom Wald am Hohen Holz und von der Wiese im Großen Bruch vergleicht Daniel Doktor mit den Daten aus dem All. Der Leipziger Forschungsturm ist somit das Eichamt für die Satellitendaten von Deutschland. Die Leipziger Forscher bekommen nun doppelt so viel zu tun, wenn auch Sentinel-2B oben ist.

Für den wird´s nun ernst. Die Uhr zählt immer weiter gegen Null. Hochkommen, ausladen, Energie anschalten, funken. „Bis dahin wird wahrscheinlich schon dreimal geklatscht – ohne mich allerdings“, sagt Eckard Settelmeyer und winkt nur ab. Bei Airbus in Friedrichshafen ist er verantwortlich für den Bau dieses Wächtersatelliten. Für ihn als Ingenieur und Chef der Airbus-Erdbeobachtung ist die Sache erst gelaufen, wenn der Satellit lebt. Wenn er funkt und ausreichend Energie bekommt. Dann ist er schon weit über Australien hinweg.

Donnergrollen nach 37 Sekunden

Die Flugbahn geht straff Richtung Nord, über den Strand und die Inseln vor der Küste, über das Bermudadreieck und den Nordpol hinweg. Zur Sicherheit ist der gesamte Luftraum gesperrt, das Seegebiet ist Sperrgebiet, und die Inseln vor der Küste sind evakuiert. Die Wächter im Dschungel, die von der Fremdenlegion, sollen auch Flugabwehrakten dabei haben. Sicher ist sicher.

Doch die einzige Rakete, die gestern startet, ist Vega: Ein Blitz, ein großes Feuer im Dschungel. Alle Vögel sind schon weg. Die Urubus sind aus ihren Nestern auf und davon. Es dauert 37 Sekunden, dann kommt das Donnergrollen auch auf dem Beobachtungspunkt am Kontrollzentrum an. Da ist die Vega jedoch schon längst in den tief hängenden Wolken verschwunden. Ein Leuchten im Nachthimmel bleibt noch für Sekunden, so wie ein zaghafter Sonnenaufgang. Der Urubu hat seine Nachtruhe wieder. Und vielleicht wird er ja einmal entschädigt vom Wächter im All. Der kümmert sich schließlich auch um seinen Wald.

