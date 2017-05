Japanischer Einwanderer Ursprünglich wurde der japanische Staudenknöterich eingebürgert. Nun verdrängt er heimische Flora. In Eibau wuchert er derzeit besonders.

So sieht der Japanische Staudenknöterich aus. Er wächst auch in der Region. Er wurde einst als Zierpflanze mit filigraner Blüte bewusst in deutsche Gärten eingeführt. © dpa

Imposant wirkt der Japanische Knöterich. Drei bis vier Meter hoch wird das Gewächs, dessen Name verrät: Er stammt nicht aus der Region. Seine Ursprungsheimat befindet sich in ozeanischen Gebieten Ostasiens. „Er wurde 1825 als Zierpflanze nach Europa eingeführt“, heißt es einem Faltblatt der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Dort ist auch nachzulesen, dass bereits vor 13 Jahren ein großflächiger Bestand im Altkreis Löbau-Zittau an einem Feldrand mit dem heutzutage umstrittenen chemischen Mittel Glyphosat behandelt wurde. Zwei Jahre später war im wahrsten Sinne des Wortes Gras über der Sache gewachsen.

Der Knöterich starb ab. Nichtsdestotrotz ist die Pflanze immer wieder in der Region zu entdecken. Das Problem aber ist: Der Japanische Knöterich sowie seine Artgenossen – der Böhmische und der Sachalin-Knöterich – überwuchern gnadenlos sämtliche andere Pflanzen und breiten sich rasend schnell aus, wenn man ihnen nicht Einhalt gebietet. Die Oderwitzer Allgemeinärztin Dr. Katrin Lehmann entdeckte den sogenannten Neophyten jetzt beim Bahnhof Eibau und in Neueibau an der Bahnbrücke. Er ist also wieder da in der Region beziehungsweise war eigentlich nie gänzlich verschwunden.

Neophyt ist der Begriff für Pflanzen, die sich in nicht einheimischen Gebieten ansiedelten. In Deutschland gibt es laut der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft rund 400 Neophyten, von denen etwa 30 als problematisch eingestuft werden. Neben dem Riesenbärenklau, der Allergien auslösen kann, oder dem invasiven Indischen Springkraut gehören auch der Japanische und der Sachalin-Knöterich dazu.

Die Knöterich-Arten verdrängen dabei jeglichen einheimischen Bewuchs. Das war vor circa 150 Jahren wohl noch nicht klar, als vor allem der Sachalin-Knöterich sogar für Park- und Gartenanlagen oder als Futterpflanze nach Europa eingeführt wurde. Die Eibauerin Katrin Lehmann erinnert sich, dass auch sie Anfang der neunziger Jahre ein solches Knöterich-Exemplar im eigenen Garten hatte. Das hat die Ärztin jedoch schnell wieder entfernt, nachdem feststand, welche enormen Ausmaße die Pflanze annimmt. Das Wachstum beträgt bis zu 30 Zentimetern täglich. Andere Pflanzen ringsherum haben so keine Chance mehr zum Wachsen.

Auch die Gemeinde Kottmar sammelte bereits Erfahrung mit der Bekämpfung von Neophyten. Im vorigen Jahr rückten Mitarbeiter vom Gemeinde-Bauhof aus, um dem Riesenbärenklau zu Leibe zu rücken. Gehen bei der Gemeindeverwaltung Meldungen zu dieser Pflanze oder anderen Neophyten wie besagtem Knöterichgewächs ein, dann soll das Problem auch angegangen werden. So wird das vom Ordnungsamt bestätigt. Wobei der Knöterich-“Kampf“ mit viel Arbeit verbunden ist. Vom Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge GmbH, mit dem die Gemeinde Kottmar in der Vergangenheit zusammenarbeitete, heißt es: „Die Staudenknötericharten können wegen ihrer großen Regenerationsfähigkeit nur mit hohem Aufwand und viel Ausdauer verdrängt werden.“ Ein Mitarbeiter des Naturschutzzentrums sagt, dass die Entfernung mit manuellen Methoden – also ständiges Mähen und die Beseitigung der Wurzeln – über mehrere Jahre hinweg dauert. Gefährlich für den Menschen, so wie etwa der Riesenbärenklau, sind die Knötericharten übrigens nicht.

