Infiziertes Baby in Südafrika von HIV befreit Neun Jahre nach der Behandlung trägt das Mädchen keine lebenden HI-Viren mehr in ihrem Körper. Ein seltener, aber schöner Erfolg.

Direkt nach ihrer Geburt bekommt ein Mädchen einen sogenannten Aids-Cocktail verabreicht. Neun Jahre später ist sie virenfrei. © dpa

Gute Nachricht vom Kap der Guten Hoffnung: Erstmals ist ein südafrikanisches Kind, das bei seiner Geburt mit HIV infiziert worden war, nach einer frühen Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten praktisch von den Viren befreit worden. Jedenfalls sind neun Jahre nach der Behandlung des Mädchens in deren Körper keine lebenden HI-Viren mehr festzustellen.

Der äußerst seltene Behandlungserfolg wurde am Dienstag auf der 9. Internationalen Aids-Konferenz in Paris bekannt gegeben. Es handele sich um einen „sehr interessanten Fall“, sagte Avy Violari, Kinderärztin an der Johannesburger Witwatersrand Universität, die das Mädchen betreut.

Das Kind war bereits bei der Geburt mit dem Virus infiziert und in eine medizinische Testreihe aufgenommen worden. Dabei erhielten mehrere Hundert infizierte Babys bereits wenige Wochen nach ihrer Geburt antiretrovirale Medikamente, was damals unüblich war. Eine Gruppe wurde 40 Wochen lang mit den sogenannten Aids-Cocktails behandelt, eine andere Gruppe 96 Wochen, eine dritte Kontrollgruppe erhielt keine Medikamente.

Während alle medikamentös behandelten Kinder anschließend eine um 75 Prozent reduzierte Sterberate und eine stark reduzierte Virenzahl aufwiesen, waren bei dem Mädchen bald gar keine HI-Erreger mehr festzustellen: Neun Jahre später ist die junge Südafrikanerin nun virenfrei. Allerdings sollen sich in ihren Zellen noch immer Virenreste befinden, was zumindest theoretisch zu einer erneuten Infektion führen könnte. In ihrem Blut sind derzeit jedoch keine lebenden Erreger entdeckt worden, und ihr Immunsystem ist intakt.

Weltweit wurde ein derartiger Erfolg bislang nur bei zwei weiteren Kindern und drei Erwachsenen festgestellt. Das 2010 geborene sogenannte Mississippi-Baby erhielt ebenfalls kurz nach der Geburt eineinhalb Jahre lang antiretrovirale Medikamente und war anschließend mehr als zwei Jahre lang virenfrei, bevor seine Virenzahl allerdings wieder in die Höhe schnellte. Ein französisches Kind wurde nach der Geburt sechs Jahre lang mit Aids-Cocktails behandelt: Die heute 20-Jährige ist nach wie vor virenfrei. Drei erwachsene Infizierte, deren Rückenmark ausgetauscht wurde, zeigten ebenfalls nach der Behandlung keine Viren mehr. Doch in zwei Patienten aus Boston wurden später wieder Erreger festgestellt, während der in Berlin behandelte Timothy Ray Brown noch immer virenfrei ist.

Wissenschaftler sind überzeugt davon, dass die „Heilung“ des südafrikanischen Mädchens nicht allein den Medikamenten zuzuschreiben ist. Vermutlich verfüge ihre Patientin über andere physiologische Eigenschaften, die ihren Kampf gegen die Erreger begünstigten, sagte Kinderärztin Violari. Welche das sind, ist bislang nicht bekannt. Die Entdeckung ist insofern von Bedeutung, als Forscher derzeit versuchen, die Dauer der Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten möglichst kurz zu halten. Schließlich regieren Infizierte oft mit Nebenwirkungen und empfinden die tägliche Einnahme von Pillen als Last. Auch setzen Patienten die Medikamente immer wieder aus eigenem Antrieb ab, was die Resistenzbildung der HI-Viren begünstigt.

zur Startseite