Immer mehr Krebserkrankungen

Nicht immer kann man aufgrund einer gesunden Lebensweise mit viel Gemüse und Obst und sportlicher Bewegung dem Krebs vorbeugen. Deshalb gibt es leider noch die tragischen genetischen Vererbungen die wir in uns tragen, aber was fast immer unter die Decke gekehrt wird ist die Vermutung, dass Krebsauslöser heutzutage in allen unseren Nahrungsmitteln stecken, die tägliche (nicht sichtbare) Luftverschmutzung welcher wir ausgesetzt sind, versteckte Krebserreger die wir im Laufe unseres Lebens eingeatmet haben (In DDR Gebäuden / Schulen) oder in einem ausgeübten Beruf (ich war 8 Jahre Dachdecker, auch mit Asbestabriss und Staublunge beim Ziegelschleifen) und auch wechselnde Schichtdienste verkürzen unser Leben inklusive dem Stress heutigen Arbeitgebern und Kollegen ständig zur Verfügung zu stehen inklusive Ehrenämtern in Schule und Kita bei den Kindern...naja sterben müssen wir alle mal und wenns halt mit Krebs ist...