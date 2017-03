Im Dunkeln verhungert Einen abrupten Klimawandel überlebten die Dinosaurier nicht. Dabei spielte Schwefelsäure eine entscheidende Rolle.

Ziemlich abgemagert: Die Dinosaurier dürften schlichtweg verhungert sein. © dpa

Selbst mitten in den Tropen sackten die Temperaturen in gerade einmal drei Jahren von der üblichen Hitze auf knackige Minusgrade. Die an solche Werte nicht gewöhnten Pflanzen erfroren massenweise. Zumindest, wenn sie nicht schon längst verhungert waren. Schließlich ernähren sich die Gewächse vom Sonnenlicht, das kurz davor um 98 Prozent schwächer wurde. Als das Grünzeug einging, hielten es auch die Pflanzenfresser nicht lange durch. Fleischfresser schafften es wohl ein wenig länger, weil sie auf Aas ausweichen konnten. Aber irgendwann war auch der letzte Kadaver verwest und den Jägern schlug die letzte Stunde. Prominenteste Opfer dieses Massensterbens auf der Erde waren die Dinosaurier, alle Arten dieser Riesenechsen wurden ausgelöscht.

Die Katastrophe nahm ihren Lauf, als ein Brocken, größer als der Mount Everest, mit einer Geschwindigkeit von gut 20 Kilometern pro Sekunde vor 66 Millionen Jahren aus dem Weltraum in den heutigen Golf von Mexiko donnerte. Dieser gewaltige Einschlag riss ein 30 Kilometer tiefes Loch mit einem Durchmesser von hundert Kilometern in die Oberfläche der Erde. Dabei entstand eine Glutwelle, die in der Region der heutigen Karibik alles Leben schlagartig auslöschte. Noch verheerender wirkten die unvorstellbaren Mengen an Gestein, die der Aufschlag verdampfte oder als Mischung aus Trümmern und Staub hoch in die Luft jagte. Dort verteilten sich riesige Staubwolken rasch über den gesamten Globus, schirmten das Sonnenlicht ab und lösten so eine gigantische Katastrophe aus, der damals der allergrößte Teil des Lebens zum Opfer fiel.

Allerdings fiel dieser Staub relativ rasch wieder zu Boden. Viel länger hielten sich dagegen winzige Schwefelsäure-Tröpfchen in der Luft, die durch den Einschlag ebenfalls entstanden waren. Und zwar in gigantischen Mengen: „Hundert Milliarden Tonnen Schwefel wurden damals in die Luft geschleudert“, berichtet Julia Brugger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Aus diesen Schwefel-Verbindungen entsteht rasch Schwefelsäure, die in Form winziger Tröpfchen jahrelang im Stratosphäre genannten Obergeschoss der Atmosphäre schwebt. Ähnliches passiert auch nach extrem starken Vulkanausbrüchen, nach denen Klimaforscher bereits beobachtet hatten, dass die Schwefelsäure-Tröpfchen in der Stratosphäre einen Teil der Sonnenstrahlung reflektierten und in den Weltraum zurückstrahlten. Im Schatten solcher Wolken kühlten die Temperaturen auf der Erde für ein oder zwei Jahre ab.

Der Einschlag des Meteoriten aber hatte vor 66 Millionen Jahren viel größere Schwefelmengen als solche Vulkanausbrüche in die Höhe geschleudert. Und zusätzlich auch noch den damals im Vergleich mit den letzten Jahrtausenden ohnehin deutlich höheren Kohlendioxid-Gehalt der Luft noch erheblich weiter verstärkt. Das wiederum sollte die Temperaturen nach oben gedrückt haben, während gleichzeitig die Schwefelsäure-Kühlung lief.

Um herauszubekommen, wie dieses gleichzeitige Drehen an mehreren Stellschrauben damals das Klima beeinflusste, startete Julia Brugger am PIK Klima-Computermodelle, die zentrale Prozesse zwischen Luft, Meeren und Eis auf den Ozeanen berücksichtigen. „Erst einmal haben wir in diesem Modell die Lage der Kontinente an die Situation vor 70 Millionen Jahren angepasst“, erklärt die Forscherin. Mit den Landmassen ändern sich auch Meeresströmungen und Windsysteme, die für das Klima sehr wichtig sind. Damals strahlte die Sonne ein wenig schwächer als heute und es gab mehr Kohlendioxid in der Luft: Mischten sich vor Beginn der Industrialisierung unter eine Million Luftteilchen noch 280 Kohlendioxid-Moleküle (280 ppm), könnten es kurz vor dem Ende der Dinosaurierzeit durchaus 500 ppm gewesen sein. Lässt Julia Brugger mit diesen Werten die Computermodelle laufen, liefern sie rund vier Grad Celsius höhere Durchschnittstemperaturen auf der Erde als vor Beginn der Industrialisierung. Die Dinosaurier lebten demnach in einer Welt mit durchschnittlich 18,9 Grad Celsius, berichtet die Wissenschaftlerin mit ihren PIK-Kollegen Georg Feulner und Stefan Petri im Fachblatt Geophysical Research Letters.

In diese warme Welt donnerte vor 66 Millionen Jahren der Meteorit. Dieser Einschlag jagte riesige Mengen Kohlendioxid in die Luft. Gleichzeitig entstand die Glutwelle, die im weiten Umkreis die Vegetation entzündete und so sehr viel weiteres Kohlendioxid freisetzte. Zusammen könnte der Gehalt an diesem Treibhausgas so um weitere 360 ppm gestiegen sein. Modellieren die Computer mit diesem Wert das Klima, steigen die Temperaturen um ein bis 2,6 Grad Celsius an. Allerdings machte sich diese Erwärmung erst nach mehr als 30 Jahren bemerkbar, als die Dinos schon längst verhungert waren.

Hatte der Einschlag doch gleichzeitig riesige Mengen Schwefelsäure in die Stratosphäre katapultiert, die dort fast das gesamte Sonnenlicht in den Weltraum zurückstrahlte. Gerade einmal zwei Prozent der normalen Sonnenenergie erreichten den Erdboden, und sehr viele Pflanzen gingen ein. Dazu kam ein Temperatursturz, wie die Erde ihn seither wohl nicht mehr erlebt hat: Innerhalb von drei Jahren fielen die Werte im weltweiten Durchschnitt um unvorstellbare 27 Grad von plus 19 auf minus acht Grad. Besonders hart traf es die Landmassen in den Tropen. Lagen die durchschnittlichen Temperaturen dort vor dem Einschlag noch bei plus 27 Grad Celsius, waren sie drei Jahre danach auf minus 22 Grad gefallen.

Das Klima erholte sich erstaunlich schnell von dieser Katastrophe: Bereits nach sieben Jahren erreichte wieder ähnlich viel Sonnenenergie den Boden wie vorher, und nach 30 Jahren hatten sich auch die Temperaturen wieder auf die Normalwerte vor der Katastrophe eingependelt. Etliche Samen dürften diese Zeit überstanden haben und keimten bald. Die Erde wurde wieder grün. Die größeren Tiere aber hatten die Katastrophe kaum überstanden. „Kleine Tiere, die Insekten fraßen, hatten vielleicht bessere Karten, weil sich ihre Beute auch von toten Pflanzen ernähren kann“, überlegt Julia Brugger. Die Dinosaurier aber waren endgültig von der Bühne des Lebens abgetreten.

zur Startseite