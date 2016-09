Im Bann des Menschenfischleins Erstmals ist in einer slowenischen Tropfsteinhöhle das Schlüpfen der rätselhaften Grottenolme beobachtet worden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier irgendwo ist der Grottenolm zu Hause. © Höhle Postojna Hier irgendwo ist der Grottenolm zu Hause.

Sloweniens Nationaltier ist glitschig, blind – und leichenblass.

Eher schweinsrosa als weiß buhlen gutmütige Plüsch-Olme im Souvenirladen vor der Tropfsteinhöhle von Postojna um Käufer und Kunden. Doch für die persönliche Begegnung mit Sloweniens sagenumwobenem Nationaltier müssen neugierige Besucher in die Tiefe der bizarren Höhlenwelt rattern.

Zwei Kilometer winden sich die Gleise der Höhlenbahn um gigantische Stalagmiten und unter imposanten Bögen voller schlanker Stalaktiten hindurch. Hernach geht es zu Fuß an atemberaubenden Gesteinsformationen vorbei zum eigentlichen Herrn der verwunschenen Unterwelt. Der Grottenolm sei ein „charismatisches, wirklich interessantes Tier“, das in Slowenien zwar jeder kenne, aber trotzdem noch voller Geheimnisse sei, preist Höhlenbiologe Primoz Gnezda seinen eher unansehnlichen Schützling hinter dem dicken Glas des Höhlenaquariums: „Jeder Slowene kommt mindestens dreimal im Leben zum Olm nach Postojna: erst als Kind, dann mit den eigenen Kindern – und schließlich mit den Enkeln.“

Die karge Beleuchtung taucht die weiß schimmernden Tropfsteinsäulen in den hohen Hallen in ein geheimnisvolles Licht. Nur schwaches Licht erhellt auch die leichenblassen, aalähnlichen Amphibien mit den roten Kiemenbüscheln, die im Aquariumsdunkel weitgehend regungslos auf ihre monatliche Fütterung und Besucher warten. „Proteus“ lautet der wissenschaftliche Name des rätselhaften Schwanzlurchs, der nur in den Karsthöhlen der östlichen Adria zu Hause ist: Von Norditalien bis Montenegro ist der streng geschützte Grottenolm verbreitet. Von Hochwasser aus den Höhlen auf die Weiden gespült, wurde der Lurch wegen seiner hautähnlichen Körperfarbe von den Bauern einst als „Menschenfischlein“ bezeichnet: Der Name hat sich in Slowenien und Kroatien bis heute gehalten.

Fast unhörbar gurgelt in der Tiefe ein unterirdischer Wasserfall, während der 30-jährige Biologe über das Wesen seiner meist wesentlich älteren Schützlinge doziert. Bis über 100 Jahre alt könnten die ausgewachsen nur 30 Zentimeter langen Olme werden: „Sie tun nicht viel – und das ist vielleicht das Geheimnis ihres langen Lebens.“ Sinke in der Höhle der Wasserpegel plötzlich ab und hänge ein Olm in einer Wassermulde fest, könnte der Proteus gar bis zu zehn Jahre ohne Futter auskommen. Eher gemächlich lässt es der „Babydrache“ auch bei seiner Vermehrung angehen. Erst mit 15 Jahren ist der Proteus fortpflanzungsfähig. Nur alle sechs bis sieben Jahre legt das Weibchen mehrere Dutzend Eier.

In seiner natürlichen Umgebung, den unterirdischen, schwer zugänglichen Gewässern im ausgehöhlten Karstgestein, konnte die Vermehrung des lichtscheuen Höhlenbewohners allerdings noch nie beobachtet werden. Die Nachricht von 64 gelegten Eiern im Höhlenaquarium von Postojna sollte darum im Frühjahr die Grottenolm-Enthusiasten in aller Welt elektrisieren. Im Sommer hat die Labor-Kamera in Postojna schließlich nun erstmals das Schlüpfen von insgesamt 22 Jung-Olmen erfasst – und die lichtscheuen Menschenfischlein erneut in das Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt.

Der Zutritt in die in einer früheren Toilette untergebrachten Olm-Kinderstube ist nicht nur Besuchern, sondern auch Journalisten in Postojna streng untersagt. Doch auf einem Schirm können Neugierige das Gedeihen der Jungtiere in dem nahen Olm-Labor verfolgen. Täglich füttere er seine „Babys“ mit jeweils einem Weißwurm, berichtet Olm-Sitter Primoz stolz. Vor allem das für die Bassins verwendete Höhlenwasser müsse er ständig überprüfen: „Die Umweltverschmutzung und die Überdüngung der Felder wegen der Massentierhaltung sind für den Grottenolm die stärkste Bedrohung.“

Die Zeiten, in denen Jugoslawiens einstiger Staatslenker Josip Broz Tito seine Gäste reihenweise mit den mittlerweile streng geschützten Grottenolmen beschenkte, sind längst genauso vorbei wie der schwunghafte Handel mit dem fragilen Unterweltbewohner: Selbst der Höhle von Postojna ist nur das Halten von insgesamt zehn Tieren in artgerechten Aquarien gestattet. Ob und wie schnell der Bestand des in einigen einstigen Verbreitungsgebieten bereits verschwundenen Menschenfischleins zurückgehe, sei aber wegen dessen unzugänglichen Lebensraums selbst in der Höhle kaum zu erfassen, berichtet Gnezda: Derzeit laufe eine Langzeituntersuchung, um mithilfe von regelmäßigen Stichprobenfängen die Entwicklung der Proteus-Population in Postojna zumindest abschätzen zu können.

Auch sonst scheint vieles von dem so archaisch anmutenden Höhlenbewohner noch im Dunklen. Sicher sei, dass der Grottenolm keine Vorstufe, sondern vermutlich eine Rückentwicklung von während der Eiszeit in die Karsthöhlen geflüchteten Salamandern sei, sagt Gnezda. Im vermeintlichen Larvenstadium verharre der Proteus zeit seines Lebens, da für ihn im Höhlenwasser die Metamorphose überflüssig geworden sei. Die im Dunklen nicht benötigten Augen hätten sich zurückentwickelt und seien von einer Hautschicht überzogen. Gleichzeitig habe sich mit der Vergrößerung der Schnauze der Geruchs- und Geschmackssinn erhöht. Über die Pigmentzellen der Haut reagiere der blinde Olm, der keineswegs ein Albino sei, empfindlich auf Licht: „Wenn sie länger dem Licht ausgesetzt sind, ergraut die Haut.“

Ob Mini-Krabben, Wasserflöhe oder Asseln: Seine durch den Regen und unterirdische Flüsse in sein Höhlenreich gespülte Beute vermag der Grottenolm laut Gnezda „wie ein Hai“ mithilfe elektromagnetischer Signale zu orten. Dank primitiver Lungen könne er sich notfalls auch über das Land schlängeln, zum Gehen seien seine zierlichen Beine allerdings zu schwach. Dass sich manche vor dem Wappentier von Postojna wegen dessen glitschiger und aschfahler Haut ekeln, vermag Grottenolm-Fan Gnezda kaum zu verstehen: „Ich mag das Menschenfischlein wirklich. Vielleicht sollte es der Mensch wie der Grottenolm auch etwas ruhiger angehen lassen.“

www.postojnska-jama.eu/de

zur Startseite