Hitze überm Wirbelsturm

2.ICH ! Es gibt gar keine Krankheiten , es gibt nur falsche also ungesunde Ernährung , ,Mangel an Bewegung , ungesunde Wohnverhältnisse , verpestete Luft etc . Ist Ihnen noch nie aufgefallen , das es mittlerweile soviele "Krankheiten" gibt wie Ärzte und das die Pharmafirmen ihre Firmen erweitern das man meinen könnte bei den Menschen handele es sich um Lege- und Mastbatterien wie man das von Hühnern und Schweinen her kennt , welche man zu "füttern" habe damit sie nicht vom Fleische fallen . Manche Staaten leben ja inzwischen ausschließlich von ihren Sonderangeboten aus der Pharmabranche . Um Umsatz geht es , um Gewinne und nicht um die Menschen und deren Gesundheit , denn wenn die Menschen gesund wären dann bräuchte man ja auch weder Ärzte , weder Apotheken , weder Pharmafirmen , weder Gesundheitsministerien usw . Ergo es ist gar nicht beabsichtigt das es den Menschen besser gehen soll , denn dann wären Millionen Menschen arbeitslos in den Industriestaaten und diese würden implodieren