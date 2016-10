Hirnstammzellen lassen sich mehr Zeit

Unterschiede in der Teilungsgeschwindigkeit von Hirnstammzellen könnten den Menschen zu seinen deutlich höheren kognitiven Leistungen im Vergleich zu Menschenaffen befähigen. Das schließen Forscher aus einer Studie der Max-Planck-Institute für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden und für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Die Wissenschaftler hatten Hirnstammzellen der sich entwickelnden Großhirnrinde von Menschen, Schimpansen und Orang-Utans in der Petrischale zu winzigen künstlichen Mini-Gehirnen heranwachsen lassen. In diesen beobachteten sie, dass die Phase der Zellteilung, in der die Chromosomen angeordnet und auf ihre Gleichverteilung in die Tochterzellen vorbereitet werden, beim Menschen um rund die Hälfte länger dauert als bei Schimpansen und Orang-Utans. Die Forscher wollen nun nach Unterschieden auf molekularer Ebene suchen, die zu dieser Entwicklung geführt haben, erklärt der Dresdner Leiter der Studie, Wieland Huttner. (SZ/fi)

zur Startseite