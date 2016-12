Artikelempfehlung

Haselmaus ist Tier des Jahres 2017

Hamburg. Daumengroß mit Miniohren, dunklen Knopfaugen und einem buschigen Schwanz, der so lang ist wie der ganze Körper: Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist das Tier des Jahres 2017. Der Winzling sei bereits in mehreren Bundesländern gefährdet, teilte die Deutsche Wildtier Stiftung am Montag mit. „Ausgeräumte Agrarlandschaften ohne artenreiche Hecken und Gehölze, strukturarme Waldränder und der Mangel an unterschiedlichen Baumfrüchten sind maßgeblich für den Rückgang der Population mitverantwortlich“, sagte Geschäftsführer Hilmar Freiherr von Münchhausen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/haselmaus-ist-tier-des-jahres-2017-3568467.html