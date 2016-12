Haben wir noch das Winterschlaf-Gen? Einige Primaten schalten regelmäßig auf Sparmodus. Auch Menschen könnte diese Fähigkeit hin und wieder nützen.

Die kalten und dunklen Wochen einfach verschlafen? Für manche Menschen ist das eine ziemlich verlockende Vorstellung. Und vom Igel bis zum Murmeltier gibt es ja auch genügend tierische Vorbilder, die das problemlos schaffen. Ausgerechnet unsere nähere Verwandtschaft scheint für Winterschlaf allerdings wenig übrig zu haben: Bei den meisten Primaten ist das ganze Jahr über Aktivität angesagt. Zumindest hatten Biologen das lange angenommen.

Inzwischen sind sie da nicht mehr so sicher. Es gibt in Affenkreisen offenbar mehr Winterschläfer als gedacht. Und Experten halten es durchaus für möglich, dass auch im menschlichen Erbgut noch entsprechende Informationen schlummern.

Doch warum sollten sich Primaten überhaupt eine solche jahreszeitliche Ruhephase gönnen? Schließlich leben viele von ihnen in den Tropen, die das ganze Jahr hindurch ein relativ ausgeglichenes Klima und Nahrungsangebot bieten. „Tatsächlich gibt es dort deutlich weniger Winterschläfer als in den gemäßigten oder hohen Breiten“, bestätigt Thomas Ruf vom Institut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Trotzdem hat er schon länger den Verdacht, dass sich manche Mitglieder der Affenverwandtschaft heimliche Auszeiten nehmen.

Manchmal kann eine Energiespar-Phase schließlich auch in tropischen Regionen nützlich sein. Man muss ja nicht gleich monatelang von der Bildfläche verschwinden, um als echter Winterschläfer zu gelten. Laut Definition genügt es, wenn man seinen Stoffwechsel für mehr als 24 Stunden herunterfahren und in diesem Energiesparmodus ungünstige Zeiten überbrücken kann.

Dieses Talent könnte zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der Besiedlung Madagaskars gespielt haben. Die dortigen Primaten gehören zur Gruppe der Lemuren, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Ihre Ahnen sollen die Insel vor etwa 47 bis 54 Millionen Jahren erreicht haben – wahrscheinlich als Passagiere auf im Wasser treibenden Baumstämmen. Allerdings liegt Madagaskar rund 430 Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt, eine solche Seereise würde mindestens zwei bis drei Wochen dauern. „Das können die Tiere zwar unter Umständen ohne Futter geschafft haben“, meint Thomas Ruf. „Auf keinen Fall aber ohne Wasser.“ Es sei denn, sie haben sich unterwegs in den Winterschlaf versetzt.

Nicht nur auf Madagaskar

Zumindest einige ihrer Nachfahren wie etwa der Westliche Fettschwanzmaki beherrschen diesen Stoffwechseltrick jedenfalls noch. Er hilft ihnen vor allem, während der Trockenzeit Wasser zu sparen. Außerhalb von Madagaskar kannten Biologen bis vor Kurzem allerdings keinen winterschlafenden Primaten.

Das aber wollte Thomas Ruf und seinen Kollegen nicht so recht einleuchten. Warum sollten alle anderen Affen auf der Erde dieses nützliche Talent aufgegeben haben?Auch für Primaten in anderen Regionen kann es zu bestimmten Jahreszeiten durchaus ungemütlich werden.

Zum Beispiel für die Zwergloris, die in den Wäldern von Vietnam, Kambodscha, Laos und China leben. Im feucht-warmen Sommer Vietnams können die etwa zwanzig Zentimeter großen Allesfresser zwar in üppigen Insekten-Mahlzeiten schwelgen. Doch wenn die Temperaturen im Winter bis auf fünf Grad fallen, ist es damit vorbei.

Tatsächlich legen Zwergloris manchmal ein auffällig träges Verhalten an den Tag. Es gibt sogar Berichte über Tiere, die gar nicht reagierten und deren steifer Körper sich kühl anfühlte. Sind Zwergloris also auch Winterschläfer?

Im Freilandgehege eines Primatenzentrums im Norden Vietnams sind Thomas Ruf und seine Kollegen der Sache nachgegangen. Im Herbst, Winter und Frühling haben sie kontinuierlich die Körpertemperaturen von insgesamt fünf Loris gemessen. Seither gibt es für sie keinen Zweifel mehr daran, dass es sich tatsächlich um echte Winterschläfer handelt. Alle Tiere fuhren zwischen Dezember und Februar mehrfach ihren Stoffwechsel herunter. Vor allem an kalten Tagen nahmen sie sich solche Auszeiten, die bis zu 63 Stunden dauerten. Es ist aber wohl nicht nur die Temperatur, die sie in den Energiespar-Modus versetzt. Die Forscher vermuten, dass diese Tiere genau wie andere Winterschläfer eine innere Jahresuhr besitzen, die ihnen die richtige Zeit dafür signalisiert. Zusätzlich könnte auch noch die Tageslänge eine Rolle spielen. Am Hunger scheinen sich die Loris dagegen zumindest nicht direkt zu orientieren. Schließlich bekamen sie in ihrem Reservat auch im Winter zu fressen und nutzten dieses Angebot auch bereitwillig.

Thomas Ruf hält es sogar für möglich, dass alle Primaten zumindest noch das genetische Rüstzeug für solche Auszeiten in sich tragen. Und zwar einschließlich uns selbst. Falls das so ist, nutzt die Menschheit dieses alte Talent allerdings schon lange nicht mehr. Schließlich stammt sie aus klimatisch ausgeglichenen Regionen Afrikas, in denen keine Stoffwechsel-Tricks zum Energiesparen nötig waren.

Und im gesamten Tierreich scheint die Devise zu gelten: Wer nicht unbedingt muss, hält auch keinen Winterschlaf. „Offenbar hat das Drosseln des Stoffwechsels eben auch Nachteile“, erklärt Thomas Ruf. Welche das genau sind, ist noch unklar. Möglicherweise arbeitet in dieser Zeit das Immunsystem nicht richtig, sodass Infektionen drohen. Versuche mit Zieseln haben zudem gezeigt, dass Winterschlaf nicht gut fürs Gedächtnis ist: Als sie aufwachten, hatten die Nager einen guten Teil des vorher Gelernten wieder vergessen.

Interesse von der Raumfahrt

Kein Wunder also, wenn Menschen heutzutage den Winter nicht mehr schlafend verbringen. Ob und wie sich diese alte Fähigkeit wieder reaktivieren lässt, kann derzeit niemand sagen. Dabei könnten Menschen sie in manchen Situationen durchaus gebrauchen. So interessiert sich auch die Europäische Weltraumorganisation Esa für die Ergebnisse von Thomas Ruf und seinen Kollegen. Für die bemannte Raumfahrt wäre es durchaus praktisch, wenn man die Teilnehmer vorübergehend in einen Energiesparmodus versetzen könnte.

Doch auch medizinische Anwendungen sind denkbar. Schon heute versuchen Ärzte mitunter, den Stoffwechsel eines Patienten durch Kälte zu drosseln. Dadurch sinkt der Sauerstoffbedarf der Zellen und man kann zum Beispiel mehr Zeit für eine Operation gewinnen. Viel eleganter wäre es, wenn man den Körper dazu bringen könnte, seinen Stoffwechsel aktiv herunterzufahren. „Dazu müssten wir allerdings wissen, wie genau Tiere dieses Kunststück fertigbringen“, sagt Ruf. Und obwohl weltweit versucht wird, dieses Geheimnis zu entschlüsseln, ist es noch ungelöst. Die Menschheit muss vorerst wach bleiben.

