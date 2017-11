Gesund durch Hund? Schwedische Forscher werten Daten zum Sterberisiko von 3,4 Millionen Menschen aus.

© dpa (Symbolfoto)

Sind Hundehalter die gesünderen Menschen? Schwedische Forscher fanden nun heraus, dass Besitzer von Hunden in einem Zeitraum von zwölf Jahren seltener starben als Menschen ohne Vierbeiner. Der Effekt sei für allein lebende Menschen besonders groß, schreiben sie im Fachmagazin Scientific Reports. Allerdings geht aus der Studie nicht hervor, ob ein Hund Menschen fitter macht – oder ob sich Gesündere eher einen Vierbeiner anschaffen.

Die Gruppe um Tove Fall von der Uppsala Universität hatte Daten von mehr als 3,4 Millionen Schweden zwischen 40 und 80 Jahren ausgewertet. Innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren starben davon etwa eine halbe Million – also in etwa jeder Siebte. Das Sterberisiko für einen allein lebenden Hundebesitzer war dabei um etwa ein Drittel niedriger als bei einem allein Lebenden ohne Hund. Bei Mehrpersonenhaushalten war der Unterschied zwischen Hundebesitzern und Menschen ohne Vierbeiner mit elf Prozent geringer.

„Ein sehr interessantes Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass besonders bei allein lebenden Menschen der Besitz eines Hundes als positiver Faktor auftrat“, sagte Co-Autor Mwenya Mubanga. Aus früheren Studien sei bekannt, dass diese Gruppe ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen habe. „Vielleicht übernimmt bei Singlehaushalten der Hund den Platz eines wichtigen Familienmitglieds“, sagte Mubanga.

Ulrich Mansmann, der sich an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) mit der Statistik hinter Gesundheitsstudien beschäftigt, sieht zwar auch den Zusammenhang zwischen Mortalität und der Anwesenheit eines Hundes. Die Ergebnisse speziell für allein Lebende sieht er aber kritisch. Denn Mansmann, der nicht an der Studie beteiligt war, kann nicht erkennen, dass die Forscher den Effekt bei Singlehaushalten bereits vor Beginn ihrer Analyse als Forschungsfrage formuliert hatten. Bei einer guten wissenschaftlichen Argumentation seien Folgerungen, die erst nach Kenntnis der Datenlage getroffen werden, verpönt. „Das wird eigentlich als fragwürdige wissenschaftliche Praxis angesehen.“ Bei einem solchen Vorgehen sei die Gefahr hoch, dass zufällige Korrelationen auftauchten, die in keinem echten Zusammenhang zueinander stehen.

Die Forscher um Fall und Mubanga konnten einen ähnlich großen Effekt wie bei der allgemeinen Sterblichkeit auch bei tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen feststellen. „Wir wissen, dass sich Hundebesitzer in der Regel mehr bewegen. Das könnte eine Erklärung für unsere Ergebnisse sein“, sagte Tove. Es sei aber auch denkbar, dass sich Hundebesitzer einfach wohler fühlen und mehr Sozialkontakte haben. Oder der Hund nehme positiven Einfluss auf die Mikroorganismen, die sein Herrchen oder Frauchen besiedeln.

Tove räumt auch ein, dass ihre Art von statistischer Analyse keinen Aufschluss darüber geben kann, ob sich ein Hund tatsächlich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Schließlich könnten die Ergebnisse auch davon kommen, dass sich aktivere und gesündere Menschen eher einen Hund anschaffen.

Mansmann, der an der LMU das Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (IBE) leitet, sieht hier einen Knackpunkt. Die Frage von Ursache und Wirkung könnte man nur klären, wenn man mehr über jeden der untersuchten Schweden wüsste. So könnte man genauer unter die Lupe nehmen, ob Menschen zum Zeitpunkt eines Hundekaufs gesünder sind als der Durchschnitt.

Zudem kritisiert Mansmann, dass die schwedischen Forscher nicht klar definieren, was genau sie unter einem Hundebesitzer verstehen. „Es wird ignoriert, wie viel Dosis Hund der Einzelne in seinem Leben abbekommt.“ Es mache vielleicht einen Unterschied, ob man kurzzeitig einen Hund hat oder über viele Jahre hinweg, sagt Mansmann. „Wie lange wirkt das Erlebnis Hund aus der Kindheit für den Rest des Lebens nach? Schenkt man sich noch ein paar Lebensjahre, wenn man erst mit 70 auf den Hund kommt? Diese sehr relevanten Fragen beantwortet die Studie nicht.“ (dpa)

zur Startseite