Gemüsezucht bei minus 40 Grad Aus einem Spezialgewächshaus soll eine Antarktisstation versorgt werden – auch ein Test für mögliche Marsmissionen.

Paul Zabel ist Raumfahrtingenieur, bald wird er aber für ein Jahr als Gärtner arbeiten. Das wird der 30-Jährige an einem unwirtlichen Ort tun: in der Antarktis. Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) züchtet er in einigen Monaten in einem Gewächshaus nahe der Forschungsstation Neumayer III Radieschen, Gurken, Salat und – wenn es gut läuft – auch Erdbeeren.

Vier bis fünf Kilogramm Frischgemüse will er pro Woche ernten. „Ziel ist es, der Stations-Crew den Großteil davon zur Verfügung zu stellen“, sagt Zabel. Im Zentrum des von der Europäischen Union geförderten Projekts „Eden-ISS“ steht ein spezieller Gewächshaus-Container, in dem Pflanzen gezogen werden können. Ein kleiner Teil der Ernte wird für die Forschung genau unter die Lupe genommen.

Denn Gärtnern in der Antarktis soll nur ein Schritt hin zu einer großen Vision sein: Astronauten auf Langzeit-Weltraummissionen wie die zum Mars mit Frischgemüse zu versorgen. „Die Antarktis mit ihren extremen klimatischen Bedingungen mit bis zu minus 40 Grad bietet ein optimales Testumfeld“, sagt DLR-Projektleiter Daniel Schubert. Vor allem aber geht es um die Abgeschiedenheit: Von Ende Februar bis Ende Oktober kann das neunköpfige Überwinterungsteam des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung auf der Station nicht beliefert werden.

Gewächshäuser sind in der Antarktis inzwischen zwar nicht mehr ungewöhnlich. Das in Bremen unter Leitung des DLR entwickelte allerdings ist den Angaben zufolge einzigartig: „Es ist ein in sich geschlossenes System“, sagt Schubert. Nur die Strom- und Datenversorgung wird von der Forschungsstation geliefert. Gezüchtet wird in einem sterilen Container, unter LED-Licht, ohne Erde und ohne Pestizide. Die Wurzeln werden alle zehn Minuten computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht. Die Tests in Bremen verliefen vielversprechend. „Die Pflanzen wachsen schneller und produktiver als in der Natur“, sagt Schubert.

Nutzpflanzen im Raumschiff oder auf dem Mars hätten aber nicht nur den Effekt, Astronauten mit frischer Nahrung zu versorgen. „Wir können so Sauerstoff generieren und Wasser gewinnen, das Trinkqualität hat“, sagt Schubert. Zudem könnten Astronauten aus Mais Bioplastikgeräte herstellen. Bei einer Marsmission, die drei Jahre dauere, sei auch die psychologische Wirkung nicht zu vernachlässigen. „Etwas Grünes hat einen positiven Effekt auf die Psyche des Menschen“, betont Schubert.

DLR-Vorstand Hansjörg Dittus hat aber nicht nur Raumfahrtmissionen im Sinn, wenn er an das Spezialgewächshaus denkt: „Die Messkampagne hat eine hohe Bedeutung für die gesamte Ernährungssituation auf der Erde.“ In einigen Jahrzehnten würden die meisten Menschen in riesigen Städten leben. „Das hat Auswirkung auf die Versorgung.“

Zunächst einmal aber sollen Forscher in der Antarktis von dem Frischgemüse profitieren. Ende Dezember wird das Gewächshaus 400 Meter entfernt von der Neumayer-Station III installiert. Dann wird auch Paul Zabel anreisen. „Anfang Januar setze ich die ersten Pflanzen aus“, kündigt er an. Es werden die mit am besten kontrollierten Pflanzen der Welt sein: Zum Kontrollzentrum in Bremen werden täglich Bilder gesendet, die gewonnenen Daten werden von Forschern weltweit ausgewertet.

Zwei Wochen hat Zabel in einem niederländischen Gewächshaus einen Intensivkurs im Gärtnern erhalten. „Ich weiß jetzt, wie ich eine Pflanze beschneide und wie ich erkenne, ob es ihr gut geht.“ Aus seinem Projektteam war er der Einzige, der sich freiwillig für den einjährigen Aufenthalt in der Antarktis entschieden hat. Es ist ein Abenteuer, über das er im Vorfeld nicht groß nachdenkt: „Wenn man da ist, macht man das Beste draus.“ (dpa)

