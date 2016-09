Früheste Spuren von Leben entdeckt Bislang galten 3,5 Milliarden Jahre alte Fossilien in Australien als Rekordhalter. Nun gibt es einen deutlich älteren Fund.

Allen Nutman (l.) und Vickie Bennet (r.) zeigen eine der 3,7 Milliarden Jahre alten Gesteinsproben aus dem Isua-Gebiet im Südwesten Grönlands. © Yuri Amelin/Nature

Paläontologen haben auf Grönland offenbar die bislang ältesten Spuren von Leben auf der Erde gefunden. Geschmolzener Schnee gab die Fossilien frei, deren Alter auf 3,7 Milliarden Jahre datiert wird – 220 Millionen Jahre älter als der bisherige Rekordhalter in Australien. Bei den Funden handele es sich um Stromatolithen – Sedimentgestein, das durch Aktivitäten primitiver Mikroorganismen entstand, berichten Wissenschaftler um Allen Nutman von der australischen University of Wollongong (Staat New South Wales) im Fachblatt Nature. Bislang galten ähnliche Fossilien aus der westaustralischen Pilbara-Wüste mit einem Alter von 3,5 Milliarden Jahren als früheste Zeugnisse von Leben.

Die ein bis vier Zentimeter großen, konischen Stromatolithen wurden in Gestein im Südwesten Grönlands entdeckt. Die Forscher um Nutman vermuten, dass sie sich in seichten Meeresregionen ablagerten. Sowohl die chemische Zusammensetzung der Fossilien wie auch die Sedimentstruktur und die enthaltenen Mineralien sprächen dafür, dass sie durch lebende Organismen gebildet wurden. Für die Wissenschaftler bedeutet dies, dass es schon vor 3,7 Milliarden Jahren biologische Aktivitäten auf der Erde gab, die den CO2-Gehalt der Atmosphäre beeinflussten. Die Komplexität der Fossilien deute darauf hin, dass das Leben auf unserem Planeten, der vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand, zu jener Zeit schon eine bemerkenswerte Vorgeschichte hatte, schreiben die Autoren. Entsprechend könnte es bereits vor mehr als vier Milliarden Jahren einfachste Formen von Leben gegeben haben.

Für die Geologin Abigail Allwood vom Jet Propulsion Laboratory des California Institute of Technology in Pasadena, die nicht an der Studie beteiligt war, sind die Funde deswegen so aufregend, weil sie über die Erdgeschichte hinausreichen könnten: „Plötzlich scheint der Mars ein noch viel wahrscheinlicherer Ort für früheres Leben als zuvor“, schreibt sie in Nature.

Mehrere Mars-Missionen hätten gezeigt, dass sich der Rote Planet zur Entstehungszeit der nun beschriebenen Stromatolithen nicht sehr von der Erde unterschieden habe, was die Lebensbedingungen angehe, schreibt Allwood, die die Stromatolithen in Australien entdeckt hatte. Es habe stehende Gewässer auf der Mars-Oberfläche gegeben, deren chemische Struktur vergleichbaren Gewässern auf der Erde geähnelt habe. Die Frage sei allerdings, ob diese Gewässer lebende Organismen hervorgebracht haben könnten, bevor sie austrockneten. Für Allwood stützen die grönländischen Funde diesen Verdacht.

Es spreche viel dafür, dass es sich bei den Funden um Spuren von Mikroorganismen handele – und das wäre nach Ansicht Allwoods eine Sensation: „Vor 3,7 Milliarden Jahren war die Erdoberfläche ein turbulenter Ort, bombardiert durch Asteroiden und immer noch im Werden begriffen.» Wenn es das Leben geschafft habe, in solch einer Umgebung Fuß zu fassen und sogar dauerhafte Spuren zu hinterlassen, bedeute dies, dass das Leben nicht sehr wählerisch und zimperlich sei, betont sie: „Gib dem Leben nur eine halbe Gelegenheit, und es wird sie ergreifen.“ (dpa)

