Forschungsmillionen für die TU

Für siebenunddreißig Millionen Euro soll an der Technischen Universität Dresden ein „Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ eingerichtet werden. Der Bund hat das Geld bereits in den Haushalt eingestellt und will damit bis 2022 in Sachsen Forschungsarbeit in einer Größenordnung unterstützen, die aufhorchen lässt.

Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerium ist bisher nicht involviert, freut sich aber grundsätzlich über die avisierten Millionen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Aber was genau soll mit den Millionen in Sachsen erforscht werden? Welche Wissenschaftler werden damit beauftragt? Das BMBF erklärte am Freitag, dass sich die Planung noch in einem frühen Stadium befinde. „Antworten auf Ihre konkreten Fragen nach Ausgestaltung und Zeitplan sind daher derzeit noch nicht möglich. Um ein wissenschaftsbasiertes Konzept für diesen Forschungsverbund zu entwickeln, plant das BMBF zunächst ein Fachgespräch. In dessen Vorfeld werden – wie bei komplexen Entwicklungsaufgaben üblich – Gespräche mit Experten des Fachgebiets geführt.“ Diese Herangehensweise ist verblüffend. Wissenschaftler kennen das genau andersherum: Für ein wichtiges Projekt müssen sie zunächst bei allen möglichen Geldgebern Klinken putzen, ehe sie sich an die Arbeit machen können.

Dass es gerade in Sachsen erhöhten Bedarf an Konfliktforschung gibt, wird niemand bestreiten. Doch aus wahrhaft wissenschaftlicher Arbeit sollte sich Politik konsequent heraushalten. Hoffentlich wirft das Pferd, das der Bund von hinten aufzäumt, seinen Reiter nicht ab.

