Forscher sind aus dem Nordpol-Eis zurück Die Expedition am Nordpol unter sächsischer Leitung hat auf neue Art Wissen über das Klima gesammelt. Die Daten erklären, wie sich das Klima – auch bei uns – verändert, wenn das Eis im Norden schmilzt.

zurück Bild 1 von 5 weiter Das Eis des Nordpolgebietes liegt hinter der Expedition. © Stephan Schön Das Eis des Nordpolgebietes liegt hinter der Expedition.

Jetzt hat die „Polarstern“ Spitzbergen angesteuert.

Unter sächsischer Leitung hatten Forscher Klimadaten im Eis gesammelt.

Jetzt verlässt ein Teil der Forscher den Eisbrecher.



Nach vier Wochen im Eis zurück an Land: Die Arktis-Expedition mit dem Eisbrecher Polarstern unter sächsischer Leitung – und begleitet von der Sächsischen Zeitung – ist zu Ende. Eis, Wasser, und winzigste Partikel aus der Luft sind gesammelt, eingefroren oder als lange Datenreihen im Rechner gespeichert. Diese Daten sollen besser als bisher erklären, wie sich das Klima – auch bei uns – verändert, wenn das Eis im Norden so weiter schmilzt.

„Die Expedition war in jeder Hinsicht erfolgreich. Wir hatten zudem viel Glück bei der Wahl unserer großen Eisscholle“, erklärt der Leipziger Fahrtleiter Andreas Macke. Diese Scholle war groß genug für alle, hatte altes Eis und junges. „Wir haben das, was wir messen wollten, geschafft“, sagt Macke – sichtlich zufrieden, selbst ziemlich geschafft und letztlich froh, dass die Eisbären-Guards ihre Waffen nie nutzen mussten.

In Leipzig leitet Macke das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos). Dort geht es vor allem um jene Luftschichten über uns, die Wetter und Wolken bestimmen. Die Polarstern war daher auf Wolkenmission. Aber nicht nur. Vom Eisbrecher aus wurde eine Eisstation aufgebaut. 49 Wissenschaftler aus fast 20 Instituten, dazu noch Meteorologen und Piloten waren auf der Eisscholle im Einsatz. Während die Forscher ihre Proben genommen haben, hat auch die Polarstern – vollgepackt mit Messcontainern – Proben gesammelt. Am Ballon ist mit Sonden die Atmosphäre bis in 2 000 Meter Höhe untersucht worden und Sentinel-Satelliten lieferten dazu beste Bilder der Polarregion aus dem All. Die Universität Leipzig lässt zudem gemeinsam mit dem Polar- und Meeresinstitut AWI derzeit immer noch zwei Messflugzeuge über dem Eis kreisen.

Auch die Polarstern wird wieder aktiv, sie legt heute wieder ab. An Bord sind weiterhin zwei Container voller Messtechnik aus Leipzig und einige Wissenschaftler aus Sachsen. Die Fahrtleitung hat jetzt AWI-Biologe Hauke Flores. Er wird mit dem Schiff noch einmal zurück zur großen Eisscholle fahren, um die letzten driftenden Geräte einzusammeln, sofern das Eis dort noch nicht zerbrochen, zerquetscht oder einfach nur auf dem Weg nach Süden schon geschmolzen ist.

Vor drei Wochen befand sich die Eisscholle bei 82 Grad Nord. So weit nördlich gibt es nur noch eine sehr schlechte Satellitenkommunikation. Jedes für die Zeitung gesendete Bild bedeutete großen Aufwand. Die gesamte Expedition wird im Oktober in einer SZ-Spezialausgabe „EiSZeit“ vorgestellt – gedruckt in 3-D.

Mehr unter www.szlink/Expedition

zur Startseite