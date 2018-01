Forscher planen spektakuläre Nordpol-Expedition Sächsische Wissenschaftler sind mit dabei, wenn sich der Eisbrecher Polarstern ein Jahr lang einfrieren lässt.

© Symbolbild: Stephan Schön

Bremerhaven/Leipzig. Es wird das größte Forschungsprojekt seit Jahrzehnten am Nordpol. Mosaic, daran sind 60 Institutionen aus 16 Ländern beteiligt. Der deutsche Eisbrecher Polarstern soll ab September kommenden Jahres im Meereis vor Sibirien einfrieren und das Jahr darauf erst wieder bei Spitzbergen auftauen. Die Polarstern wird ein Jahr lang mit den Schollen driften, auch über den Nordpol hinweg.

„Wir können dann erstmals von einem Schiff aus in der zentralen Arktis Messungen im Winter machen“, berichtet Projektleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut (AWI). „Wir sind dort, wenn das Eis so dick ist, das kein Schiff mehr reinkommt.“ Dann werden Flugzeuge und Helikopter der Russen landen und so alle zwei Monate Mannschaft und Wissenschaftler austauschen. Im Frühjahr, Herbst und im Polarsommer rücken Russen, Chinesen und Schweden mit starken Eisbrechern an.

Bei dieser gigantischen Expedition mit dabei sind auch sächsische Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) und Meteorologen der Universität Leipzig. Fest steht bereits, ein Platz auf der gesamten Fahrt bekommt die Leipziger Atmosphärenforschung mit ihrem großen Messcontainer, Laser und Radar. Auf je einem Teilabschnitt der Strecke kommen dann nochmals ein beziehungsweise zwei weitere Leipziger Forscher dazu. Tropos soll vor allem den zehn Meter großen Helium-Ballon vom Eis aus starten, berichtet Institutsleiter Andreas Macke. Auf der von ihm geleiteten Polarexpedition 2017 war die SZ mit dabei und hatte von diesen Ballon-Experimenten berichtet. Der Ballon kann Messgeräte bis 2 000 Meter hoch tragen. Im Tropos werden jetzt bereits noch leichtere Messgeräte entwickelt, um mehrere anhängen zu können.

Spitzenforschung hatten 2017 auch die beiden Polarflugzeuge Polar 5 und 6 über dem Eisbrecher ermöglicht. Manfred Wendisch, Institutsleiter an der Universität Leipzig, wird während der Großexpedition ebenfalls mehrere Messkampagnen über dem eingefrorenen Schiff koordinieren. 60 bis 70 Forscher sind daran dann beteiligt. Einige Tausend sind es in der Summe für ganz Mosaic. An Bord der Polarstern werden jedoch nur 14 deutsche Wissenschaftler sein und 26 ausländische. Wobei jeder ausländische Forscher 1 500 Euro zuzahlen muss – pro Tag. Die realen Kosten seien indes mehr als doppelt so hoch. „Mosaic ist eine logistische Herausforderung“, sagt Markus Rex. Rund 65 Millionen Euro wird diese Expedition kosten und ist nur international machbar. Verträge mit den internationalen Partnern seien unterschrieben. „Jetzt beginnt die Vorbereitung.“

Im Mai 2017 war unser Reporter Stephan Schön bei einer Expedition im Polargebiet dabei. Von dieser Reise berichten wir im Multimedia-Essay „Aufbruch ins Eis“.

zur Startseite