Flutschäden steigen unerwartet stark

Das Hochwasser an der Elbe im Juni 2013. © Daniel Förster

Potsdam. Der Klimawandel in Deutschland wird deutlich teurer. Die Schäden durch große Überschwemmungen werden deutlich stärker steigen als angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die bislang umfassendste Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (Pik). Demnach könnten sich die Schadenskosten von derzeit jährlich 500 Millionen Euro in den kommenden Jahrzehnten vervielfachen, sagte der Hydrologe Fred Hattermann der Sächsischen Zeitung. Er und sein Team haben mit 35 neuen Klimamodellen die zu erwartenden Schäden entlang von Elbe, Oder, Rhein, Weser und Ems ermittelt. Allein 2 000 Flussabschnitte der Elbe wurden neu berechnet. Die Werte von Wohnungen und Kleinbetrieben wurden einbezogen, Großbetriebe und Kraftwerke sind indes nicht enthalten, da sie in den Versicherungsstatistiken so nicht auftauchen. Diese Schäden kämen also noch dazu.

Durch die höheren Temperaturen gibt es mehr Wasser in der Luft, die Wetterlagen ändern sich, Starkregen kommen öfter und heftiger. „In Ostdeutschland treten zum Beispiel sogenannte Trogwetterlagen häufiger auf, die solch große Flutschäden wie 2002 und 2013 an der Elbe hervorrufen können“, sagt Hattermann. Verglichen mit vorherigen Prognosen würden sich die zu erwartenden Schäden verdoppeln.

Umso wichtiger sei es nun, dass sich Länder und Kommunen auf diese Situation stärker als bisher vorbereiten mit Dämmen, Deichen und vor allem angepassten Bebauungsplänen.

