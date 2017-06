Familienfreundliche Hochschule

Eingangsportal des Zentralen Institutsgebäudes der HTW Dresden. © HTW Dresden/Peter Sebb

Studieren mit Kind und Familie – das klappt an der HTW Dresden gut. Das hat die Hochschule nun schriftlich bestätigt bekommen. Zum zweiten Mal in Folge bekam sie das Zertifikat „Audit familiengerechte Hochschule“ verliehen. Es sorgt dafür, dass familiengerechte Arbeits- und Studienbedingungen umgesetzt werden.

Gültig ist das Zertifikat für die nächsten drei Jahre. Dann müsste sich die HTW erneut bewerben und überprüfen lassen. „Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ist uns sowohl für die Studierenden als auch für die Beschäftigten sehr wichtig“, sagt Rektor Roland Stenzel. Letztlich wäre das auch wichtig für das Gewinnen neuer Studenten und Mitarbeiter. Die Studien- und Arbeitsbedingungen sollen in den nächsten Jahren noch familienfreundlicher werden. So werden Studenten die Möglichkeit bekommen, ihr Studium individueller zu organisieren. Räumlich will sich die HTW besser auf Studenten einstellen, die ab und an auch mal mit Kind an die Hochschule kommen müssen. Für Mitarbeiter sind derzeit flexiblere Arbeitsmodelle im Gespräch.

Deutschlandweit sind 41 Hochschulen als familienfreundlich zertifiziert, darunter seit 2007 auch die TU Dresden. (jam)

