Falkenflug im Windkanal Von den Flugbewegungen der Vögel wollen Forscher Erkenntnisse für die Luftfahrt gewinnen – zum Beispiel für den Drohnenbau.

Falke Sokrates fliegt für die Wissenschaft. © dpa

Höchste Konzentration. Nur eine Turbine ist zu hören, die Wind in einen Kanal bläst. An einem Ende des Tunnels sitzt ein Falke und scannt mit großen Augen seine Umgebung. Plötzlich taucht am anderen Ende eine Wachtel auf, als toter Köder aufgespießt an einem Holzstab. Der Falke zielt – und schießt in den Gegenwind. Nach wenigen Sekunden ist der Flug vorbei.

Doch zehn Hochgeschwindigkeitskameras hatten den Vogel fest im Visier. Jede von ihnen hat das Tier tausendmal pro Sekunde abgelichtet. Wichtige Aufnahmen für Forscher an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München. Sie bilden die Grundlage einer Untersuchung, die die Flugbewegungen der Vögel analysiert und Erkenntnisse zum Bau von Fluggeräten liefern soll.

Die Sakerfalken Sokrates und Shaila fliegen an diesem Tag mehrmals durch den Windkanal. Ingenieur Martin Heinold promoviert zum Thema Aerodynamik und hat die Versuchsreihe mit Professor Christian Kähler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik realisiert.

„Das sah ziemlich gut aus“, sagt er nach dem zweiten Flug. „Wenn der Vogel schön erleuchtet ist und mit dem Auge erkennbar, ist wohl auch die Aufnahme gut.“ Ein Blick auf den Computerbildschirm liefert die Bestätigung. Wichtig seien gute Ausleuchtung, Tiefenschärfe, synchron eingestellte Kameras und dass der ganze Vogelkörper im Bildbereich der Kameras sei.

Die größte Herausforderung stellt die technische Seite dar. Die Tiere selbst verhalten sich ruhig, ruhen unter einer Schutzkappe oder beobachten die Umgebung. Falken gelten als die schnellsten Vögel weltweit, wie Falkner Paul Klima erklärt.

Mit Tiertrainer Helmut Achatz lotst er die Vögel durch den Windkanal. Sokrates und Shaila wiegen je rund ein Kilogramm und haben eine Spannweite von etwa einem Meter. Ihr Gefieder ist braun-weiß gefleckt – das macht sie laut Paul Klima zu perfekten Anschauungsobjekten, da für die Messungen keine Markierungen auf den Tieren angebracht werden müssten.

Schon früher sind Vögel und Fledermäuse für ähnliche Untersuchungen durch Windkanäle geflattert. Auch Luftfahrtpionier Otto Lilienthal studierte im 19. Jahrhundert den Flug von Störchen. Und Eulen dienten beispielsweise als Vorbild für geräuscharmes Fliegen.

Doch die Tests der Neubiberger Forscher seien einmalig, betont Kähler. Grund sei das spezielle Messsystem. Mit den Kameras könnten die Oberflächen der Tiere erfasst und die Bewegungen in detaillierten 3-D-Modellen rekonstruiert werden. So lasse sich die komplexe Aerodynamik des Schlagflugs und des Manöverflugs der Vögel analysieren.

„Es gibt noch nicht sehr präzise Daten“, sagt Robert Konrath vom Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Göttingen. Vögel in Windkanälen würden zwar seit längerer Zeit eingesetzt, doch entscheidend sei bei den jüngsten Versuchen die Messtechnik. Kameras und Beleuchtung hätten sich in den vergangenen Jahren verbessert. Besonders interessant ist demnach die Beobachtung des Schlagflugs, der als Modell für effiziente Kleinflugobjekte gelten könne. „Man kann von Vögeln sehr viel lernen“, sagt Konrath.

Auch die Ergebnisse von Martin Heinold sollen langfristig die Konstruktion von Fluggeräten voranbringen, etwa von Drohnen zur Paketlieferung oder für Überwachungskameras, sagt Christian Kähler. Die Auswertung der Falkenflüge werde voraussichtlich bis Jahresende dauern, im kommenden Frühjahr sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. (dpa)

