Ernährung ließ Primaten-Gehirne wachsen US-Forscher untersuchen gleichzeitig soziale und ökologische Aspekte der Hirnentwicklung.

Primatenschädel im Vergleich (v.l.n.r.): Katta (Lemur catta), Südliche Grünmeerkatze (Chlorocebus pygerythrus), Weißhandgibbon (Hylobates lar), Mantelpavian ( Papio hamadryas), Schimpanse (Pan troglodytes) und moderner Mensch. © CSHO/Megan Petersdorf

Die Ernährung hat die Hirnentwicklung bei Primaten einer neuen Studie zufolge möglicherweise stärker befeuert als soziales Lernen. Vor allem Früchte auf dem Speiseplan seien ein maßgeblicher Faktor für die Hirngröße von Primaten, schreibt ein Wissenschaftlerteam um den Anthropologen Alex DeCasien von der New York University im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution.

In einer umfangreichen Analyse setzten die US-Forscher Ernährung, Gruppengröße, Paarungs- und sonstiges Sozialverhalten von 140 nichtmenschlichen Primatenarten in Bezug zu deren relativer Hirngröße. Es wurde berücksichtigt, ob die Affen Blätter, Früchte oder Fleisch fressen. Auch neue Erkenntnisse zu den evolutionären Verwandtschaftsverhältnissen fanden Eingang in die Untersuchung.

Während das Team keinerlei Entsprechungen zwischen Hirngröße und Sozialverhalten fand, wurden Bezüge zur Ernährung deutlich: So hatten Primaten, die Früchte aßen, im Durchschnitt 25 Prozent mehr Hirnmasse als diejenigen, die nur Blätter vertilgten. Damit hatten sie gegenüber den Blätterfressern sogar noch einen größeren Vorteil als Allesfresser.

Die Forscher entkräften damit die seit den 1990er-Jahren vorherrschende Hypothese vom sogenannten sozialen Gehirn. Diese besagt, dass Menschen und Menschenaffen vor allem deshalb so große, leistungsfähige Gehirne besitzen, weil sie in komplexen sozialen Strukturen leben und sich darin behaupten müssen. Einige Studien hatten tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Form des Zusammenlebens einer Spezies und ihrer Hirngröße in Relation zum Körperbau festgestellt. Weitere Detailstudien brachten auch abweichende, widersprüchliche Ergebnisse.

Ko-Autor James Higham geht nicht davon aus, dass allein soziales Lernen den Ausschlag für die Hirnentwicklung gab: „Unsere neuen Funde bestätigen dies nicht.“ Vielmehr legten sie nahe, dass Ernährung dabei eine entscheidende Rolle spielte. Diese Idee ist nicht neu und wurde in den 1980er-Jahren bereits mehrfach untersucht, allerdings nicht so umfangreich wie nun. DeCasien und Kollegen glauben, dass das Hirnwachstum letztlich durch eine Mischung aus besserer Energiezufuhr und intellektueller Herausforderung vorangetrieben wurde. So mussten sich Primaten merken, wo Früchte wachsen und wie man an ihr Fruchtfleisch gelangt. Darüber hinaus erhielten ihre sich entwickelnden Gehirne bereits im Mutterleib mehr Kalorien als dies bei Blätterkost der Fall gewesen wäre. (dpa)

