Endlich gefunden! Gelandet und dann verschollen. Monatelang suchten die Wissenschaftler Philae auf dem fernen Kometen vergeblich.

Der Kometenlander liegt versteckt in einem Spalt, tiefgefroren und ohne Sonnenlicht. © Esa/Rosetta

Drei große Sprünge auf der Oberfläche und dann weg. Philae war verschollen auf dem kartoffelförmigen Kometen 67P/Tschurjumow-Gerasimenko.

Dieser winzige Himmelskörper zieht am Rande des Sonnensystems seine Bahnen. Die europäische Sonde Rosetta umrundet den Kometen seit November 2014. Seitdem ist ihr Kometenlander dort verschollen. Nur drei Tage funkte er seine Daten, dann war Stille, die Akkus leer.

Irgendwo musste Philae wohl in einer schattigen Ecke liegen ohne Sonnenstrom. Bis Sonntag war das nur Vermutung. Jetzt gibt es das erste Bild von Philae auf dem Kometen. Die Kamera der Weltraumsonde Rosetta hat den Lander entdeckt. Eingekeilt liegt der in einer tiefen Spalte aus Eis, Steinen, Staub. Von drei Seiten beschattet und von Überhängen verdeckt. Das berichtet die europäische Weltraumorganisation Esa am Sonntagnachmittag. Im Zoom ist Philae eindeutig mit seinen spinnenartigen Landebeinen zu sehen. Wenn jemand hätte Philae auf dem Kometen vor den Wissenschaftlern verstecken wollen, es hätte kaum einen besseren Platz gegeben.

Längst hatten die Forscher den Lander abgeschrieben. Und zum Monatsende soll ja auch Rosettas Flug um den Kometen endgültig enden. Nur drei Wochen davor hat die Sonde nun ihren Lander wiedergefunden. Auf Sendung gehen kann Philae dennoch nicht mehr. Zu kalt und zu dunkel ist es dort. Aber allein das Wissen über seine exakte Lage ist von großem Nutzen.

Dresdner Wissenschaftler hatten während der drei Sprünge von Philae Daten aus dem Innern des Kometen gesammelt, ihn durchleuchtet. „Tschuri“ ist ein Klumpen, so luftig wie ein Schwamm oder wie Zuckerwatte, erklärt dazu Dirk Plettemeier, der Dresdner TU-Professor für Hochfrequenztechnik. 400 Meter tief konnten die Dresdner Wissenschaftler mit elektromagnetischen Wellen, einer Art Radar, in den Kometen hineinschauen. In ihren Rechnern haben die Wissenschaftler aber auch noch die Daten bis zum Kometenmittelpunkt in 1 000 Metern Tiefe. Die genaue Lage von Philae und vor allem sein Weg zur Spalte könnte ihnen und den anderen Forschern nun beim Deuten der Daten helfen, die Philae einst geschickt hat.

