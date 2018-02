Elektronische Kapsel misst Gase im Darm Ein Versuch liefert Hinweise auf einen bislang unbekannten Immunmechanismus.

Die verschluckbare Kapsel überträgt Daten aus dem Darm per Radiowellen auf ein Empfangsgerät. © RMIT University/P. Clarke/dpa

Wissenschaftler haben eine elektronische Kapsel von der Größe einer Vitaminpille entwickelt, die Gase im menschlichen Darm messen kann. Diese Daten sollen helfen, mehr über Darmaktivitäten zu erfahren, die Auswirkungen von Ernährung und Medikamenten auf den Darm zu erkunden und individuelle Diäten zu entwickeln. Die Gruppe um Kourosh Kalantar-Zadeh von der RMIT University in Melbourne stellt ihre Erfindung in der Fachzeitschrift Nature Electronics vor.

Die verschluckbare Kapsel misst in Magen und Darm den Anteil von Wasserstoff, Kohlendioxid und Sauerstoff. Durch Veränderungen der Temperatur am Sensor kann die Empfindlichkeit der Messungen eingestellt werden. Die Kapsel überträgt die Daten dann per Radiowellen auf ein Empfangsgerät, von wo aus die Ergebnisse via Bluetooth auf ein Smartphone übertragen und in Echtzeit ausgewertet werden können. Die Kapsel wurde zunächst an zwei Menschen getestet und der Versuch danach mit vier Teilnehmern wiederholt. Insbesondere der Sauerstoffanteil ließ die Forscher staunen: So betrug er am Magenausgang 65 Prozent der Magenflüssigkeit. Kalantar-Zadeh und Kollegen interpretieren die Messung so, dass der Magen oxidierende Chemikalien freisetzt, um Fremdkörper, die länger im Magen bleiben, abzubauen und zu bekämpfen. „Dies könnte ein Schutzsystem des Magens gegen Fremdkörper sein. Über einen solchen Immunmechanismus wurde nie zuvor berichtet“, erklärt Kalantar-Zadeh.

Die Forscher bestätigten ihre Vermutung, dass der Sauerstoffgehalt gute Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort der Kapsel im Magen-Darm-Trakt bietet. Zudem lokalisierten sie sie durch Ultraschallmessungen.

Wiederum überrascht waren die Wissenschaftler davon, dass bei einer ballaststoffreichen Ernährung im Dickdarm ein Sauerstoffanteil von 5 bis 20 Prozent gemessen wurde. Bisher galt der Dickdarm als weitgehend sauerstofffrei.

Für eine ballaststoffarme und eine ballaststoffreiche Ernährung fanden die Forscher deutlich unterscheidbare Gasprofile. Allerdings waren die Werte von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Allgemein passiert Essen mit wenig Ballaststoffen den Dünndarm recht schnell – teils unter einer Stunde –, dafür liegt es länger im Dickdarm. Auch die Darmbewegungen waren bei ballaststoffarmer Kost deutlich geringer als bei ballaststoffreicher.

