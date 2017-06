Eisbären in Sicht

Spektakuläres Foto: Eine Fahne hat das Interesse der Eisbären erregt, die Forscher halten den Moment fest. © Hauke Flores/AWI

SZ-Redakteur Stephan Schön hat die Eisbären gesehen.

Die tiefen Tapsen im Schnee sind zwar hübsch, sie sind aber auch eine deutliche Warnung: Eine Eisbärenmutter und ihr Junges kamen zu Besuch – mitten hinein in die Station der Dresdner Forscher. Die liegen mit dem Eisbrecher „Polarstern“ an einer großen Eisscholle unterhalb des Nordpols.

Biologen, Chemiker, Physiker und Klimaforscher untersuchen hier, in dieser ewig kalten Region, so ziemlich alles, was unser Klima mitbestimmt. Mittendrin SZ-Redakteur Stephan Schön – regelmäßig auch auf Eisbären-Wache.

›››Themenspecial: Die SZ in der Arktis

