Ein Korallenriff, wo eigentlich keins sein dürfte Forscher sprechen vom wichtigsten meeresbiologischen Fund seit Jahrzehnten.

Im Mündungsgebiet des Amazonas haben Forscher diese Korallen gefunden. © Greenpeace/dpa

Die ersten Bilder haben die Forscher verzückt. „Ein Sensationsfund“, meint die deutsche Meeresbiologin Sandra Schöttner. „Wir wollen einen verborgenen Schatz sichtbar machen.“ Schöttner spricht vom bisher wohl weltweit einzigen großen Korallenriff, das in einer Flussmündung entdeckt worden ist. Im Mündungsbereich des Amazonas im Atlantik vor Brasiliens Küste. Der Haken: Das Wunder der Natur steht hier in direkter Konkurrenz zu geplanten Ölbohrungen.

Allein die Ausmaße des Riffs sind enorm: 9 500 Quadratkilometer bis an die Küste von Französisch-Guyana; zwischen 30 und 120 Meter tief, völlig unterschiedliche Strukturen. Es handelt sich um ein Gebiet, ungefähr so groß wie die Wattenmeer-Schutzgebiete von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und den Niederlanden zusammen, betont die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Hinweise, dass hier etwas sein muss, gibt es schon seit den 70er-Jahren. Fischer berichteten von Fischarten, die nur an Korallenriffen vorkommen, zudem gab es eine Häufung von Schwämmen.

Ein Team um den Forscher Fabiano L. Thompson von der Universität Rio de Janeiro erkundete in den letzten Jahren das Riff-Gebiet. 2016 wurde der Fund erst in seiner Dimension bekannt – in einem Artikel für das Fachmagazin Science Advances haben die Forscher die Besonderheiten ausführlich beschrieben. Aber erst in den vergangenen Tagen konnten erstmals mit einem Forschungs-U-Boot Unterwasseraufnahmen gemacht werden.

Zu Gesicht bekamen die Forscher eine einzigartige, blaugetünchte Welt von Schwämmen, Hart- und Weichkorallen, Rotalgen und Millionen von Fischen. Bisher sind nur kleine Teile kartiert. Und Thompson und sein Team sind erstaunt: Das Riff könnte noch viel größer und tiefer sein als bisher angenommen.

Greenpeace hat aus Europa das Forschungsschiff „Esperanza“ („Hoffnung“) geschickt, von dort werden die Tauchgänge des Mini-U-Boots gesteuert. „Wir sind die Allerersten, die das Riff, live, mit unseren Augen sehen“, sagt Schöttner. Die 38-Jährige ist auch an Bord – bei Greenpeace Deutschland ist sie zuständig für die Themen Meere und Biodiversität. Die Forscher – insgesamt sind rund 45 Personen an der Expedition beteiligt – sprechen von einem „der wichtigsten meeresbiologischen Funde seit Jahrzehnten“.

Eigentlich gelten Flussgebiete bisher als Lebensräume, die nicht für Korallen geeignet sind. Und in diesem Fall treffen Süß- und Salzwasser aufeinander, der Amazonas transportiert viel Sediment und organisches Material, das das Wasser stark trübt. Aber Korallenriffe brauchen eigentlich klares Wasser: Das Licht dient ihnen als Energiequelle, damit ausreichend Fotosynthese der Algen möglich ist.

So hat sich im Mündungsgebiet des Amazonas ein ganz besonderes, dreigeteiltes Riff entwickelt: Von Süden nach Norden wechselt das Wasser von sehr hell zu dunkler, von viel Leben zu weniger Leben.

Interessant sei auch die Bedeutung des Riffs als Zukunftsorakel, sagt Schöttner. Es kann der Wissenschaft Hinweise liefern, wie Riffe sich verändern könnten, die durch den Klimawandel unter erschwerten Bedingungen überleben müssen. Die zunehmende Ozeanversauerung und der steigende Sediment- und Nährstoffeintrag seien schon jetzt ein massives Problem in vielen Riffsystemen. „In diesem bisher einzigartigen Ökosystem scheinen die riffbildenden Lebewesen wie Korallen, Kalkalgen und Schwämme aber zu überleben, ohne dass das Meerwasser ausgesprochen klar, sonnendurchflutet und sauerstoffreich ist“, betont Schöttner. (dpa)

