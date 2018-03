Echte Kerle mit großen Nasen Weibliche Nasenaffen stehen auf die beeindruckenden Riechorgane der Männchen.

Je größer der Riecher, desto größer der Harem. © Ikki Matsuda

Auf die Größe kommt es in Liebesdingen doch an – zumindest bei den Nasen von männlichen Nasenaffen: Weibliche Tiere scheinen Männchen mit besonders großen Exemplaren dieser ohnehin beeindruckenden Riechorgane zu bevorzugen, berichten Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances. Sie hatten unter anderem herausgefunden, dass Männchen einen umso größeren Harem besitzen, je größer ihre fleischige Nase ist. Darüber hinaus klärten männliche Affen per „Nasenvergleich“ womöglich auf friedliche Weise ihren Rang in der sozialen Gruppe.

Nasenaffen (Nasalis larvatus) leben ausschließlich in den Mangrovenwäldern der Insel Borneo. Die überdimensionierte, birnenförmige Nase tragen nur die Männchen, Weibchen haben ein deutlich kleineres Exemplar. Wozu die große Nase gut ist, war bisher unklar. Das Forscher-Team um Hiroki Koda von der Kyoto University hatte nun Nasenaffen auf Borneo vorübergehend gefangen und vermessen – die Wissenschaftler bestimmten die Größe der Nase, der Hoden und die Körpermasse der Tiere.

Alle drei Kennwerte standen in positivem Zusammenhang zueinander – je größer also die Nase, desto größer auch die Hoden und die Körpermasse. Die Vergrößerung der Nase scheine ein verlässlicher Anzeiger für männliche Eigenschaften zu sein, die typischerweise mit sozialer Dominanz oder einer hohen Spermiendichte in Verbindung stehen, folgern die Forscher. Anders gesagt: Männchen mit großen Nasen sind auch insgesamt „echte Kerle“.

Die Auswertung weiterer Daten aus früheren Freiland-Untersuchungen zeigte, dass die Männchen mit großen Nasen auch einen großen Harem hatten, also viele Weibchen um sich scharten. Und weiter, dass die Nase des größten Tieres in reinen Männergruppen noch immer deutlich kleiner ist als die Nase jedes Harem-Anführers. Eine große Nase könnte wie ein Status-Abzeichen rivalisierende Männchen abschrecken, eine Haremsgruppe anzugreifen oder Zugang dazu zu suchen, schreiben die Forscher. Das verhindere womöglich körperliche Auseinandersetzungen und schwere Verletzungen. „Die Ergebnisse legen nahe, dass männliche Nasen eine Rolle beim Werben um Weibchen und bei der Konkurrenz unter Männchen spielen“, fassen die Wissenschaftler zusammen. (dpa)

zur Startseite