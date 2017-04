Dresdner starten beim kleinsten Rennen der Welt In Toulouse beginnt morgen der erste Wettkampf der Nanocars. Dafür müssen die Fahrer ausgeschlafen sein.

Mit vier Flügeln hopst das Dresdner Nanocar vielleicht zum Sieg. Windmühle haben seine Schöpfer es deshalb genannt. © Visualisierung: TU Dresden

Darauf wären Formel-1-Fahrer sicherlich neidisch. Die Rennstrecke, auf der an diesem Freitag der Dresdner Frank Eisenhut starten wird, ist aus purem Gold. Er lenkt das Auto, das schneller als die Konkurrenz ins Ziel fahren soll. Allerdings sitzt Eisenhut dabei nicht selbst im Fahrzeug. Viel zu klein ist es für ihn, mit bloßem Auge gar nicht erkennbar. Nur durch ein spezielles Mikroskop sind die Rennwagen sichtbar, die beim ersten Nanocar-Race in Toulouse an den Start gehen. Wissenschaftler der TU Dresden wollen gewinnen.

Windmill, also Windmühle, haben die Dresdner ihr Auto getauft. Kein Zufall. Besteht es doch aus vier Molekülen, die in ihrer Anordnung an das vierflügelige Rad einer Windmühle erinnern. Jeder Flügel ist dabei ein Molekül. Frank Eisenhut ist schon seit ein paar Tagen in Toulouse, um das Auto fahrtüchtig zu machen. „Er muss die vier Moleküle auf der Oberfläche finden und sie zusammenführen“, erklärt seine Kollegin Francesca Moresco von der Professur für Materialwissenschaft und Nanotechnik der TU Dresden. Sie und ein weiterer Kollege gehören ebenfalls zum Team der TU Dresden für das besondere Rennen.

Auf einer kleinen Goldplatte werden dabei insgesamt vier Miniautos internationaler Teams gegeneinander antreten. Eine hauchdünne Nadel über ihnen sorgt jeweils dafür, dass sie sich bewegen. Über sie werden kurze Spannungsimpulse auf das Nanoauto geleitet, das sich dadurch in Bewegung setzt. Sie fahren allerdings nicht, sie springen eher von Atom zu Atom. Die Strecke ist 100 Nanometer lang, also einen Zehntausendstelmillimeter. Eigentlich sollte das Rennen schon im vergangenen Jahr stattfinden. Doch viele Teams hatten noch Probleme mit ihren Rennwagen. Nicht so die Dresdner.

Doch nun sind auch andere Mannschaften gut unterwegs. „Das Nanocar der Universität Basel bewegt sich sehr gut und ist schnell“, schätzt Francesca Moresco den härtesten Gegner ein. Die Konkurrenz der Universität Toulouse könnte zu schaffen sein, weil sich ihr Auto eher wenig bewegt. „Das Nanocar der japanischen Mannschaft ist auf jeden Fall sicher auf der Rennstrecke unterwegs.“ Zwei weitere Teams starten zwar auch, allerdings nicht in Toulouse. Am großen Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskop in Frankreich stehen nur vier Nadeln und damit Startplätze für lediglich vier Nanocars zur Verfügung. Das gemeinsame Rennauto der Universität Graz und der Rice University aus Houston sowie das Fahrzeug der Universität Ohio gehen deshalb unter anderen Mikroskopen an den Start. „Sie bestehen aus sehr großen Molekülen, die sich auf Gold nur sehr schlecht bewegen“, erklärt Francesca Moresco. Diese Nanocars sind deshalb auf Silber unterwegs. „Sie sind allerdings auch dann nicht so mobil wie die anderen vier.“ Ein Sieg der beiden wäre nicht zu erwarten.

Ausgeschlafen müssen die Piloten auf jeden Fall alle sein. Das Rennen beginnt am Freitag um 11 Uhr und könnte bis zu 38 Stunden dauern. Dann wird das Nanocar-Race notfalls ohne Zieleinlauf abgebrochen. Auch die Dresdner müssen sich deshalb mit der Steuerung abwechseln. Als zweiter Pilot steht Justus Krüger bereit. Wer will, kann das Rennen im Internet verfolgen. Auf einem Youtube-Kanal ist das kleinste Rennen der Welt dann zu sehen.

