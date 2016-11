Dresdner Forscher lassen Stumme wieder sprechen Eine Neuentwicklung aus Sachsen könnte auch für die Hersteller von Handys interessant sein.

Ein Dresdner Forscherteam um Peter Birkholz hat eine Methode und die nötige Technik entwickelt, bei denen für das Sprechen nur noch die Lippen lautlos bewegt werden müssen. © Rene Meinig

Dresden. Mit einem weltweit bisher einzigartigen System kann künstliche Sprache auf natürliche Art erzeugt werden. Ein Dresdner Forscherteam hat eine Methode und die nötige Technik entwickelt, bei denen für das Sprechen nur noch die Lippen lautlos bewegt werden müssen. Ein Computerprogramm übersetzt diese Bewegungen in Sprache. Stimmloses Telefonieren ist so problemlos möglich.

Profitieren von der Technologie sollen auch Erkrankte. Sechs Prozent der Deutschen leiden an funktionellen Stimmstörungen. Organisch bedingte Probleme entstehen unter anderem durch Kehlkopfkrebs. In schweren Fällen hilft nur noch das operative Entfernen des Kehlkopfs. Betroffene können dadurch nicht mehr sprechen. Bis zu 3 000 Patienten deutschlandweit unterziehen sich pro Jahr diesem Eingriff. „Ihnen zu helfen, war der ursprüngliche Gedanke bei unserer Arbeit“, erklärt Peter Birkholz, Junior-Professor am Institut für Akustik und Sprachkommunikation der TU Dresden. Die momentanen Möglichkeiten einer Ersatzstimme sind für Kehlkopflose nicht zufriedenstellend. Sie klingen oft schlecht und sind störanfällig.

Das neue Dresdner System wird in einer Art Zahnspange verpackt. In ihr stecken winzige, hochsensible Messgeräte. Bei jedem lautlosen Formulieren der Wörter vermessen sie in Bruchteilen von Sekunden die Mundhöhle immer wieder neu. Eine speziell dafür entwickelte Software übersetzt die digitalen Daten der Mundhöhle in Buchstaben und bildet daraus gesprochene Wörter. Ein kleiner Sprachsynthesizer, ein winziger Lautsprecher, der an einem Band um den Hals getragen wird, macht die Sprache wieder hörbar. „Es müssen vorher keine Wörter eingesprochen werden, der Computer bildet sie komplett neu“, sagt Birkholz. Der Klang der Stimme kann zudem eingestellt werden. „Damit können wir Stummen eine Stimme geben, die ihrer früheren sehr nah kommt.“

Seit Anfang des Jahres arbeiten die Dresdner Wissenschaftler an diesem System. Mit insgesamt 600 000 Euro fördert das Bundesforschungsministerium das Projekt. Das Dresdner Unternehmen Linguwerk GmbH stellt die Prototypen her und will die Geräte künftig in Serie fertigen. In gut zwei Jahren soll das System laut Birkholz marktreif sein.

Er rechnet damit, dass die Entwicklung auch für große Technologieunternehmen interessant wird. Störende laute Handygespräche im Restaurant, in Straßenbahn oder Bibliothek könnten damit Vergangenheit sein. Eine stimmlose Steuerung des Smartphones oder der lautlose Sprachbefehl für den Computer wären ebenso denkbar. Auch daran arbeiten die Dresdner Wissenschaftler.

