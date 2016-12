Dresdner Forscher finden Ersatz für kaputte Gelenke Am Uni-Klinikum wurde eine weltweit neue Methode entwickelt, um menschliche Knorpel nachwachsen zu lassen.

Aus dem Chitin von Krabbenschalen werden Fäden gesponnen und zu kleinsten 3-D-Textilien verarbeitet. © Archivbild/dpa

Mit einem perfekten Biomaterial und einer weltweit neuen Medizintechnologie sollen künftig Gelenkknorpel repariert werden. Sie könnten dann sogar unter voller Belastung ausheilen. Bizarr dabei: Jenes Material, in dem sich die neuen Knorpel bilden können, wird aus Krabbenpanzern hergestellt.

Noch bizarrer ist die Technologie dazu: Aus dem Chitin von Krabbenschalen werden im Textil-Institut ITM der TU Dresden Fäden gesponnen und zu kleinsten 3-D-Textilien verarbeitet. Flock nennt sich das und wurde bisher so noch nie medizinisch angewendet. Den TU-Wissenschaftlern ist dies in Zusammenarbeit mit weiteren Forschungseinrichtungen der Stadt gelungen. Darüber berichtet die Forschergruppe von Michael Gelinsky jetzt im Fachblatt Materials Today. Gelinsky, Projektleiter und TU-Professor, Chemiker und Materialwissenschaftler, leitet ein Forschungszentrum für Knochen und Gelenke am Uni-Klinikum. Dort bringt er nach mehr als 13 Jahren Forschung den Knorpelersatz nun bis zum wissenschaftlichen Erfolg.

Nach einem Sturz beispielsweise wächst verletzter Knorpel nicht mehr zusammen. „Wir wollen solche Defekte komplett und dauerhaft ausheilen“, sagt Gelinsky. Körpereigene Knorpelzellen werden dafür an einer unkritischen Stelle entnommen. Sie kommen als Gel in das Textil-Gerüst hinein und sind dort die Grundlage für neuen Knorpel. Das nur wenige Zentimeter große Textil-Gerüst ist stabil genug, um die krassen Kräfte im Gelenk zu ertragen. Mitunter ist dies im Knie das achtfache Körpergewicht. Dazu kommen durchschnittlich 1 500 Beugen an jedem Tag.

Während die einzelnen Zellen sich zu neuem Knorpel formieren, werden die textilen Fäden aus Krabbenpanzern und Insektenskeletten im Körper komplett abgebaut. Der nachwachsende Knorpel füllt dann auch diese Hohlräume. „Es ist das perfekte Biomaterial“, sagt Gelinsky. Und für andere medizinische Anwendungen ist Chitin-Material bereits zugelassen.

Seit 2006 schützt ein Patent diese textile Flock-Idee. Eingereicht von einem jener Professoren, die jetzt erst den Deutschen Zukunftspreis für Carbonbeton bekommen haben – Peter Offermann. Nun, zehn Jahre nach dem Patent und unendlich vielen Forschungsstunden wird endlich verhandelt. Michael Gelinsky ist mit großen Firmen im Gespräch, die diese Entwicklung zur Anwendung bringen wollen.

zur Startseite