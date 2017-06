Dokumentation einer Unwahrscheinlichkeit Die weltgrößte Teilchenschleuder liefert wieder Daten. Dresdner Physiker hoffen darin auf fundamentale Entdeckungen.

Rund 100 Meter unter der Erde werden mit dem hausgroßen Atlas-Detektor am LHC bei Genf Milliarden von Teilchenkollisionen aufgezeichnet. Mehrere Tausend Wissenschaftler aus aller Welt sind an den Experimenten beteiligt. © dpa

Die „Weltmaschine“, der Large Hadron Collider (LHC) beim europäischen Kernforschungszentrum Cern in der Schweiz, läuft seit zwei Wochen wieder für die Physik auf Hochtouren. Nach der jährlichen Wartungspause des weltgrößten Teilchenbeschleunigers gab es zunächst einen Reinigungsdurchlauf. Störende „Elektronenwolken“ wurden mit einem dicht gepackten Protonenstrahl aus dem 27 Kilometer langen, unterirdischen Vakuumring entfernt, berichtet das Cern.

Nun wird die Maschine für die eigentlichen Experimente der Physiker einen Gang hochgeschaltet. In zwei Protonenstrahlen, die aus entgegengesetzter Richtung mit annähernder Lichtgeschwindigkeit in der Vakuumröhre aufeinander zurasen, bringen die Forscher jede Sekunde mehr als eine Milliarde Teilchen zur Kollision. Was dabei entsteht, zeichnen sie mit riesigen Detektoren auf. Noch genauer hoffen sie so zu erkennen, wie sich unser Universum zusammensetzt. Dafür haben sie den Teilchenstrahl mit mehr Energie versehen und ihn noch stärker gebündelt.

Gespannt auf die neuen Daten aus Genf sind auch Wissenschaftler der TU Dresden, die mit mehreren Gruppen am LHC forschen. So ist Teilchenphysikprofessor Michael Kobel sogenannten Botenteilchen auf der Spur. „Die vermitteln eigentlich die Wechselwirkung anderer Teilchen untereinander“, sagt er. „Wir konnten am LHC erstmals sehen, dass diese Teilchen auch selbst miteinander wechselwirken. 2014 haben wir das zum ersten Mal veröffentlicht – mit gerade einmal einer Handvoll von solchen Streuereignissen.“

Denn dass es zu einer solchen Begegnung zweier Botenteilchen beim Crash der Protonen kommt, ist trotz milliardenfacher Kollisionen nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir verwenden den Strahl des LHC als Quelle von solchen Teilchen. Man muss allerdings Glück haben, dass, wenn ein Proton gerade ein Botenteilchen abstrahlt, zufällig ein anderes Proton im selben Moment ebenfalls ein solches Teilchen aussendet. Das passiert schon selten genug“, berichtet Michael Kobel. Doch um sich überhaupt zu „sehen“, müssen sich die beiden Teilchen dann auch noch extrem nahekommen, bis auf ein Tausendstel eines Proton-Durchmessers. Selbst bei 6,5 Billiarden Kollisionen, wie sie im vergangenen Jahr am LHC registriert wurden, erscheint so etwas fast unwahrscheinlich. Mit der höheren Energie hoffen die Dresdner, solche Ereignisse zehn- bis zwanzigmal häufiger beobachten zu können.

Und wofür das Ganze? „Das ist ein Prozess, der uns sehr viel sagen wird über das Higgs-Feld, welches das ganze Universum durchdringt“, erklärt der Professor. Vor fünf Jahren, am 4. Juli 2012, wurde erstmals der Nachweis dieses Feldes, das allen Teilchen seine Masse verleiht, am LHC verkündet. Doch wie sieht das Higgs-Feld wirklich aus? „Ist es vielleicht viel reichhaltiger, als wir denken?“, fragt Michael Kobel. „Wir haben gerade etwas entdeckt, das fundamental für die Existenz von Materie im Universum ist. Und jetzt sind wir dabei, dessen Eigenschaften auszumessen.“

Dabei sollen den Forschern die nahezu unwahrscheinlichen Begegnungen der Botenteilchen helfen. „Denn wir wissen: Das Higgs-Feld ist der Grund, dass sie sich so extrem nahekommen müssen, um sich überhaupt ,sehen‘ zu können. Das Feld wirkt wie ein Stoßdämpfer zwischen diesen Teilchen“, erklärt Michael Kobel. „Und wenn es das Higgs-Feld eben nicht mehr schafft, sie voneinander abzuschirmen, kann man auf seine Eigenschaften zurückschließen“, hofft der Teilchenphysiker.

