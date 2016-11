Die Schnellste Den Geschwindigkeitsrekord in der Tierwelt hält nicht etwa der Gepard oder der Mauersegler, sondern eine Fledermaus.

Nicht den Hauch einer Chance hat der beste Sprinter aller Zeiten Usain Bolt gegen eine Mexikanische Bulldogg-Fledermaus. Bei seinem Weltrekord am 16. August 2009 in Berlin erreichte der Jamaikaner die Ziellinie des Hundertmeterlaufs zwar bereits nach 9,58 Sekunden. Dabei sauste er eine oder zwei Sekunden lang mit einer Höchstgeschwindigkeit von beinahe 45 Kilometern pro Stunde durch das Olympia-Stadion.

Für dieses Tempo haben die Fledermäuse im US-Bundesstaat Texas allenfalls ein müdes Lächeln übrig. Als Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee und von der Universität Konstanz sieben Weibchen der fliegenden Säugetiere mit dem Flugzeug folgte, war jedes der Tiere zeitweise mit einer Geschwindigkeit von über 90 Kilometern pro Stunde und damit mehr als doppelt so schnell unterwegs. Und das nicht nur für Sekunden, sondern gleich für einige Minuten. Eines der Tiere schaffte sogar eine Bestmarke von 160 Kilometern pro Stunde und hält derzeit den Geschwindigkeitsweltrekord in der Tierwelt. Bisher nahmen Biologen an, dass Fledermäuse mit den bei 112 Kilometern pro Stunde gestoppten Mauerseglern nicht mithalten können. Am Boden sind Geparden mit bis zu 93 Kilometern pro Stunde die schnellsten Tiere.

Den gerade einmal zwölf Gramm schweren Fledermäusen hatte bisher niemand eine solche Höchstleistung zugetraut. „Und auch wir sind eher zufällig auf diesen Rekordwert gestoßen“, erklärt Dina Dechmann, die in Radolfzell an der Studie mitgearbeitet hat.

Sender auf dem Rücken

Schließlich gelten die Mexikanischen Bulldogg-Fledermäuse eher als graue Mäuse denn als Rekordjäger: Tagsüber ruhen die gerade einmal neun Zentimeter langen Tiere in großen Höhlen, manchmal leben mehr als eine Million Fledermäuse in einer solchen Wohngemeinschaft. „Bis die Tiere am Abend alle ihre Höhle verlassen haben, kann es schon einmal sechs Stunden dauern“, erklärt Dina Dechmann. Dabei quellen in diesem „Berufsverkehr“ dichte Wolken von Fledermäusen aus den oft gar nicht so engen Höhleneingängen. Unter freiem Himmel verteilen sich die Tiere dann in alle Richtungen und beginnen ihren Job. Und der besteht vor allem im Fressen von Insekten. Sind die in riesigen Scharen aus ihren Höhlen fliegenden Fledermäuse also so etwas wie ein natürliches Schädlingsbekämpfungsmittel?

Solche Fragen klären Biologen wie Tom Kunz von der Boston University in den USA, indem sie den Alltag der Tiere unter die Lupe nehmen. Was bei fliegenden Tieren, die noch dazu in der Nacht unterwegs sind, gar nicht so einfach ist. Tom Kunz bat daher im Jahr 2009 Martin Wikelski um Hilfe, der wiederum Spezialist für das Verfolgen von Tieren ist, die mit kleinen Sendern und Messgeräten ausgerüstet sind. Im Juli desselben Jahres rüstete Tom Kunz dann vor einer Höhle im Nordwesten von Texas eine Fledermaus mit einem solchen Sender aus. Nicht einmal ein halbes Gramm wog das Teil, das er seinem Fang mit einem Kleber auf dem Rücken befestigte, den normalerweise Chirurgen verwenden, um Wunden zu schließen.

Als Pilot eines Cessna-Flugzeugs nahm Martin Wikelski dann mehr als 1 200 Meter über dem Erdboden die Verfolgung der Fledermaus auf. Antennen am Flugzeug empfingen den vom Sender ausgestrahlten Dauerton, und sobald die Cessna exakt über der Fledermaus flog, wurde diese Position festgehalten. Da Martin Wikelski in der Nacht aus dieser Höhe die Fledermaus nicht sehen konnte, gelang eine solche genaue Ortung auch mit sehr viel Übung nur ungefähr alle zwei bis vier Minuten.

Der ermittelte Weltrekord könnte allerdings schon bald wieder wackeln. Die Wissenschaftler in den USA und am Bodensee nehmen die Forschungen jetzt wieder auf. Auch, weil ihnen ein paar Fragen auf den Nägeln brennen: Weshalb fliegen die Tiere überhaupt so schnell? Welche Flugtechnik erlaubt solche Höchstgeschwindigkeiten? Wie viel Energie schluckt dieses Tempo? Erreichen andere Arten wie der in Mitteleuropa lebende Große Abendsegler ähnliche Geschwindigkeiten? Mit ihren winzigen Sendern und Wissenschaftlern, die gleichzeitig erfahrene Piloten sind, sollen solche Geheimnisse gelüftet werden.

