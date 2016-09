Die Großen verschwinden zuerst Groß zu sein, mag für eine Tierart viele Vorteile haben. Wenn sie Beute des Menschen sind, ist es eher schlecht.

Auf große Tiere – wie etwa diese Blauflossen-Thunfische – haben es die Menschen in ihrer Geschichte immer zuerst abgesehen. © dpa

Große Meeresbewohner haben ein höheres Risiko auszusterben als kleine. Schuld daran sei vermutlich der Mensch, da er vornehmlich Jagd auf größere Arten und Exemplare mache, schreiben US-Forscher im Fachblatt Science. Einen derartigen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Aussterberisiko habe es bei den fünf großen Massensterben der letzten 445 Millionen Jahre nicht gegeben. Wenn der Mensch sein Jagdverhalten nicht ändere, könne dies die marinen Ökosysteme für viele Millionen Jahre massiv verändern.

Die Wissenschaftler um Jonathan Payne von der Stanford University (US-Staat Kalifornien) hatten Daten zu insgesamt 2 497 ausgestorbenen und gegenwärtig lebenden Arten von Meeresbewohnern ausgewertet, sowohl von Wirbeltieren als auch von Mollusken, also Weichtieren. Sie untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Aussterberisiko einzelner Gruppen und verschiedenen Faktoren. Neben der Körpergröße waren das etwa die Fragen, ob die Tiere am Boden oder in der Wassersäule lebten, ob sie sesshaft oder beweglich waren und ob sie räuberisch lebten oder nicht. Angaben der Internationalen Naturschutzunion (IUCN) dienten dazu, die Bedrohung heutiger mariner Arten zu ermitteln. Die Forscher verglichen dann die Ergebnisse heutiger Zeit mit marinen Massensterben der Erdgeschichte.

Einen klaren Zusammenhang fanden sie in der gegenwärtigen Situation in Bezug auf die Körpergröße. „Je größer man ist, umso höher ist das Risiko, dem Aussterben entgegenzusehen“, erklärt Jonathan Payne. Eine ähnliche Verbindung fanden die Forscher für die zurückliegenden marinen Massensterben auf der Erde nicht, etwa am Ende der Kreidezeit vor etwa 65 Millionen Jahren oder am Ende des Perms vor etwa 250 Millionen Jahren. Die Ursachen erforschten die Wissenschaftler nicht direkt. Sie nehmen aber an, dass die moderne Fischerei dafür verantwortlich ist.

„Wir sehen das immer wieder“, sagt ein weiterer Mitautor der Studie, Noel Heim. „Menschen kommen in ein neues Ökosystem, und die größten Tiere werden als Erstes getötet. Marine Ökosysteme sind davon bisher verschont geblieben, weil der Mensch bis vor Kurzem auf den Küstenbereich beschränkt war und nicht die Technologie hatte, um in industriellem Maßstab auf hoher See zu fischen.“(dpa)

