Die ewige Jugend der Fledermäuse Manche der fliegenden Säugetiere leben erstaunlich lange. Dabei hilft eine Schutzreaktion fürs Erbgut.

Große Mausohren altern langsamer. © Olivier Farcy

Ein Leben in ewiger Jugend – mit diesem Gedanken könnten sich wohl viele Menschen anfreunden. Nur ist die Medizin des 21. Jahrhunderts von diesem Ziel noch weit entfernt. Die Natur scheint in dieser Hinsicht bereits deutlich weiter zu sein: Einige Arten wie die Amerikanische Sumpfschildkröte oder der unterirdisch in den Halbwüsten im Osten Afrikas lebende Nacktmull altern als Erwachsene offensichtlich kaum noch.

Das Gleiche gilt auch für viele Fledermaus-Arten, die ebenfalls ein wahrhaft biblisches Alter erreichen können. Bei diesen fliegenden Säugetieren scheinen Emma Teeling vom University College im irischen Dublin und ihre Kollegen jetzt den Hintergründen für die ewige Jugend auf die Schliche zu kommen. Offensichtlich spielt eine Schutzreaktion für das Erbgut eine wichtige Rolle, berichten die Forscher in der Online-Zeitschrift Science Advances.

Auf Fledermäuse konzentrieren die Forscher sich aus einem triftigen Grund: Normalerweise wächst die Lebenserwartung von Säugetieren mit ihrer Größe. Erlebt eine rund 20 Gramm schwere Hausmaus im Normalfall gerade einmal ihren zweiten und mit etwas Glück vielleicht noch ihren dritten Geburtstag, stapft ein mehr als vier Tonnen wiegender Elefant oft auch noch als Siebzigjähriger über die Steppe. Genau wie die ebenfalls recht großen Menschenaffen oder Orcas, die gleichfalls ein langes Leben haben, bekommen Elefanten nur relativ selten Nachwuchs, oft liegen ein paar Jahre zwischen zwei Geburten, in denen fast immer ein einziges Jungtier zur Welt kommt. Ganz anders ist es bei kleineren Arten wie der Hauskatze oder bei Mäusen. Ihr Leben ist normalerweise erheblich kürzer, und sie werfen relativ häufig Junge, Mehrlingsgeburten sind die Regel.

Kürzere Ketten

In dieses Schema passen Arten wie das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus allerdings überhaupt nicht. Diese Fledermäuse haben normalerweise nur ein Junges im Jahr und wiegen gerade einmal dreißig oder zehn Gramm, werden aber steinalt. Eine Große Bartfledermaus in Sibirien kam dabei sogar auf das Alter von mindestens 42 Jahren. Dabei wiegen diese Winzlinge meist nur etwa sieben Gramm.

Auf der Suche nach den Gründen für die langen Fledermausleben hatten Emma Teeling und ihre Kollegen von vier Fledermaus-Arten 493 Tiere gefangen. Aus deren Flügeln nahmen sie eine winzige Gewebeprobe. Darin schauten sich die Forscher das Erbgut genauer an, das aus mehreren langen Ketten besteht, von denen sich jeweils zwei umeinanderschlingen. Die empfindlichen Enden dieser Ketten schützt jeweils eine spezielle Struktur, die Molekularbiologen als Telomer bezeichnen.

Vermehrt sich eine Zelle, weil zum Beispiel bei einer Schürfwunde ein Stück Haut nachwächst, produziert die Zellmaschinerie natürlich auch neue Erbgut-Ketten nach Vorlage der alten. Das funktioniert sehr zuverlässig, allerdings muss der Organismus dabei aus technischen Gründen das äußerste Ende des Telomers weglassen. „Bei jeder Vermehrung werden die Erbgutketten daher ein wenig kürzer“, erklärt der an der Untersuchung beteiligte Fledermaus-Forscher Sebastian Puechmaille von der Universität Greifswald. Hat sich eine Zelle zu oft geteilt, unterschreiten die Telomere offensichtlich eine Mindestgröße und können das Erbgut nicht mehr ausreichend schützen. „Diese Zellen altern und sterben schließlich“, schildert Puechmaille das weitere Schicksal. Gehen in einem Tier viele Zellen ein, schwächt das den Organismus, der so mit Verletzungen oder Infektionen schlechter fertig wird. Der Körper altert.

Genau diese verkürzten Telomere fanden Emma Teeling und ihre Kollegen in älteren Langflügelfledermäusen und Großen Hufeisennasen. In Großen Mausohren

und Bechstein-Fledermäusen dagegen schrumpfen die Telomere im Alter offensichtlich nicht. Tatsächlich berichteten Gerhard Kerth von der Universität Greifswald und seine Kollegen erst im Sommer 2017, dass Bechstein-Fledermäuse auch in fortgeschrittenen Jahren kaum altern.

Weshalb aber werden die Telomere in diesen beiden Fledermausarten nicht kürzer? Ein Grund dafür könnten sogenannte Telomerasen sein. Diese Enzyme können zum Beispiel in Knochenmarks-, Embryonal-, Stamm- und Keimzellen, die sich häufiger teilen müssen, die verkürzten Telomere wieder verlängern. In den Zellen der Großen Mausohren und der Bechstein-Fledermäuse fanden die Forscher allerdings keine Telomerase-Aktivitäten. Das ist wiederum eine gute Nachricht. Schließlich sind diese Telomerasen auch in den meisten Krebszellen aktiv und verhelfen den Tumorzellen so zur Unsterblichkeit.

Stabilere Enden

Offensichtlich haben die Fledermäuse also einen anderen, weniger gefährlichen Weg zur ewigen Jugend gefunden. „Möglicherweise spielen dabei zwei Gene eine wichtige Rolle, die mit ATM und SETX abgekürzt werden“, erklärt Sebastian Puechmaille. Diese Gene enthalten die Bauanleitung für zwei Proteine, die gemeinsam mit anderen Molekülen Telomere und die Enden der Erbgutketten stabilisieren. Wie sie das bewerkstelligen, weiß bisher niemand. Die ewige Jugend bleibt vorerst also ein Geheimnis der Fledermäuse.

