Die Erde in 3-D

© DLR

Das neue Bild von der Erde ist nun komplett und alles in 3-D. Aufgenommen haben es die deutschen Radarsatelliten Tandem.

So genau wie hier hat es den Blick auf die Erde noch nie gegeben, vor allem bis in jeden Winkel. Selbst die Krater längst vergangener Atombombentests in der Wüste von Nevada werden so sichtbar. Die Genauigkeit dieses neuen weltweiten Höhenmodells beträgt einen Meter. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat die Erde damit digital neu vermessen. Es ist die Grundlage für Geowissenschaften von den Vulkanen bis hin zum Stadtklima. Die Radartechnik des DLR ist weltweit führend.

Mehr als 1 000 Wissenschaftler nutzen bereits die Daten von Tandem-X. Auch die im vergangenen Jahr erschienene Ausgabe der SZ „Sachsen 3-D“ hat diese Radardaten aus dem All verwendet. (SZ/sts) Foto:

zur Startseite