Der typische Geruch nach dem Regen

© Symbolfoto: dpa

Bodenbakterien können durch zerplatzende Regentropfen in unerwartet großen Mengen in die Atmosphäre geschleudert werden und dort länger leben als bisher gedacht. Diesen bisher unbekannten Mechanismus beschreiben US-Forscher im Fachjournal Nature Communications. Young Soo Joung vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge und Kollegen glauben, damit eine Erklärung dafür gefunden zu haben, warum Bakterien sich schnell über große Entfernungen ausbreiten können.

Wenn Regentropfen auf den Boden fallen, entstehen in ihrem Innern Hunderte, nur wenige Mikrometer kleine Luftbläschen, die sofort aufsteigen und an der Oberfläche zerplatzen. Dabei bilden sich Aerosole, feine Gemische aus Luft und Wasser. Mit diesen Aerosolen können auch Bodenmikroben in die Luft gewirbelt werden, stellen die Forscher fest.

Ein einziger Wassertropfen kann der Studie zufolge 0,01 Prozent der Bakterien der Oberfläche, auf die er trifft, aufnehmen. Dies mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, ergibt aber hochgerechnet eine stolze Menge. „Globale Niederschläge können 1,6 bis 25 Prozent der Gesamtmenge von Bodenbakterien transportieren“, folgern Joung und Kollegen. Abhängig sei dies vom örtlichen Klima und der Bodenbeschaffenheit.

Dieser Mechanismus könne auch den typischen erdigen Geruch nach einem Regenguss erklären – den sogenannten Petrichor, glaubt das Team. (dpa)

