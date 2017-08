Der Nippel-Instinkt Neugeborene finden instinktiv den Weg zur Mutterbrust, wenn man sie auf den Bauch der Mutter legt. Warum ist das so?

Die Temperatur der Brustwarze zieht Neugeborene an. © dpa

Werden neugeborene Babys auf den Bauch der Mutter gelegt, finden sie von alleine den Weg an die Brust. Aber welcher Instinkt leitet sie zum richtigen Ort? Italienische Forscher berichten im Fachblatt Acta Paediatrica, dass die Temperatur der Brustwarze eine wichtige Rolle spielt.

Das Team um den Geburtsmediziner Vincenzo Zanardo von der Poliklinik im norditalienischen Abano Terme begutachtete 41 Neugeborene, die in dem Krankenhaus auf natürlichem Weg zur Welt kamen, sowie deren Mütter. Dazu maßen die Mediziner die Temperatur der Brustwarzen und des Brustwarzenhofes vor und nach der Geburt sowie die von Lippen und Stirn der Babys.

Die Forscher fanden heraus, dass die Brustwarzenzone nach der Geburt mit etwa 35,22 Grad Celsius wärmer war als der Rest der Brust. Auch im Vergleich zur Phase vor der Geburt stieg die Wärme dort bis zum zweiten Tag nach der Entbindung um 0,4 Grad. Gleichzeitig war die Temperatur der Babys an den Lippen mit etwa 33,3 Grad kühler als an der Stirn. Der Temperaturunterschied von knapp zwei Grad könne die relativ kühlen Lippen des Kindes nach der Geburt zur Brust führen, heißt es in der Studie. Bekannt war bereits, dass Babys vom Geruch der Brustwarzen stillender Mütter angezogen werden. Die höhere Temperatur der Brustwarze könnte zu einer besseren Duftverbreitung beitragen, schreiben die Forscher. Die Studie habe allerdings auch Begrenzungen. So müsse man ermitteln, welche Rolle andere Einflussfaktoren spielen, etwa das Alter der Mutter oder der Geburtsverlauf.

Normalerweise verfügen gesunde Neugeborene über die notwendigen reflexartigen Reaktionen, um die Brust zu finden und daran zu trinken, schreibt die Nationale Stillkommission. Um diese zu schulen, sollten sie nach der Geburt so auf den Bauch der Mutter gelegt werden, dass sie selbst die Brust finden. „Hierfür ist Ruhe und eine gewisse Zeit notwendig, üblicherweise eine bis eineinhalb Stunden“, heißt es in den Empfehlungen. (dpa)

