Der Luchs geht auf die Lauer

Raus aus der Kiste, rein in den Pfälzerwald. © dpa

Die erste Erkenntnis hat das Auswilderungs-Projekt bereits nach wenigen Sekunden gebracht: Kaja, Luna und Lucky sind extrem flink. Kaum in der neuen Heimat angekommen, sind die drei Luchse schon zwischen den Bäumen des Pfälzerwalds verschwunden. Vertreter der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz haben die beiden Weibchen und das Männchen aus der Slowakei nach Rheinland-Pfalz gebracht. Die Katzen sind sozusagen Pioniere, die in den kommenden Jahren für Nachwuchs sorgen sollen.

In den kommenden sechs Jahren sollen insgesamt 20 Luchse aus den Karpaten und der Schweiz gefangen und im Pfälzerwald ausgewildert werden. Wenn alles klappt und sich die anmutigen Tiere fortpflanzen, werde sich das auch auf das ökologische Gleichgewicht auswirken. Vor allem Schalenwild stehe auf dem Speiseplan der Katzen, die so groß wie ein Schäferhund werden können. „Die Rehe dürften in unserer Region einen Beuteanteil von etwa 90 Prozent ausmachen“, sagt Krebühl. Insofern sorge der Luchs dafür, dass sich schwache Tiere nicht weiter vermehren. Der Pfälzerwald gilt aber nicht nur wegen seines Reichtums an Beutetieren als gut geeignet für die Wiederansiedlung der Luchse. Dort dürften auch wichtige Wanderkorridore entstehen, die wiederum ins Nachbarland Frankreich führen. Um diese Wege zu erforschen, haben die Katzen auch jeweils Halsbänder angelegt bekommen, die via GPS-Ortung Aufschluss über ihr Bewegungsprofil geben sollen.

Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 70 Luchse, schätzt der Naturschutzbund (Nabu). Das jüngste Auswilderungs-Projekt im Harz liegt schon 14 Jahre zurück. (dpa)

zur Startseite

Empfehlung - Der Luchs geht auf die Lauer Waldleiningen. Die erste Erkenntnis hat das Auswilderungs-Projekt bereits nach wenigen Sekunden gebracht: Kaja, Luna und Lucky sind extrem flink. Kaum in der neuen Heimat angekommen, sind die drei Luchse schon zwischen den Bäumen des Pfälzerwalds verschwunden. Vertreter der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz haben die beiden Weibchen und das Männchen aus der Slowakei nach Rheinland-Pfalz gebracht. Die Katzen sind sozusagen Pioniere, die in den kommenden Jahren für Nachwuchs sorgen sollen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/der-luchs-geht-auf-die-lauer-3459040.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: